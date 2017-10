Bandypuls stora uppesittarkväll ger dig allt inför elitseriepremiären: "Ett måste för bandyintresserade"

För Plus-kunder: Allt inför elitseriepremiären – se Bandypuls uppesittarkväll här

Uppesittarkvällarna på Bandypuls är ett känt koncept och den stora skillnaden nu jämfört med tidigare år är att vi utvecklar programmet ännu lite mer.

Vi kommer att sända direkt från Sandviken, Lidköping, Västerås och Bollnäs och som vanligt kommer vi att gå igenom alla lag i elitserien utefter en tabell som våra experter satt ihop.

– I år storsatsar vi och kommer att ha fyra olika studios, vilket till exempel gör att vi kan fokusera mer på att ha med olika gäster i programmet. Det tillsammans med inslag och våra egna experter är en megastark uppställning, säger Jonna Igeland, redaktör på Bandypuls.

Sändningen på torsdag börjar 20.00 och sedan följer två fullmatade timmar där vi analyserar alla elitserielag.

– Du som läsare på Bandypuls kan lita på att du precis som vanligt får det viktigaste om just ditt lag även på uppesittarkvällen. Jag skulle nog vilja påstå att den här kvällen är ett måste för alla bandyintresserade!

Du som tittare kommer som vanligt att kunna spela in med frågor och kommentarer direkt till sändningen. Vi finns på Twitter på @bandypuls eller på #bandypuls, så tagga in oss i dina inlägg så finns det chans att vi tar upp just din fråga i programmet.

– Just samspelet med tittarna värdesätter vi och just därför är det kul att kunna spela in deras frågor till experter och gäster i studion, säger Jonna Igeland.

Torsdagens sändning börjar 20.00 på Bandypuls.se, VLT.se, GD.se, Arbetarbladet.se, Helahalsingland.se och i Bandypuls app.

För att se sändningen behöver du vara Plus-kund på Bandypuls eller någon annan av Mittmedias sajter.

