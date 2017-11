Här är Veckans lag: "Åkte till Edsbyn och dominerade mot småbröderna"

MÅLVAKT

Björn Hellman, Kalix (1)

Målvakten som återvänt till Kalix tar plats i Veckans lag för första gången. Detta efter en otrolig insats mot Sandviken. Var hemmalagets absolut bästa spelare och den enskilt största anledningen till att man faktiskt höll så jämna siffror mot SAIK. Var dessutom den första att nolla SAIK:s måltjuv Christoffer Edlund den här säsongen, bara en sån sak.

SE OCKSÅ: Bandypuls TV tillbaka – med nytt koncept: "Den bästa jäkla Dallasfint jag har sett"

*****

FÖRSVAR

Per Hellmyrs, Bollnäs (3)

Ja, det börjar kanske bli lite tröttsamt att ta ut Bollnäshalven i laget. MEN, det går inte att bortse från att Hellmyrs är närmast unik på sin position. Håller alltid lika hög nivå, om det så är topplaget Villa eller nykomlingen Motala han ställs mot. I mötet med de senare var han dessutom avgörande med sina två poäng. Frågan är om han någonsin har varit bättre?

Se höjdpunkterna från Bollnäs möte med Motala här:

Johan Jansson Hydling, Sirius (1)

Sirius högerback är ingen graciös bandyspelare. Han brukar själv skoja om att han inte kan åka skridskor – och nej, han är ingen Tuomas Määttä heller får vi medge. Men borta mot Edsbyn, av alla lag, tog försvarsprofilen för sig ordentligt även i det offensiva spelet. Det var han som drev upp i planen och assisterade till Jimi Heinonens rappa skott som betydde 1–1, och utöver det hade backen fler sekvenser där han utmanade och visade anfallslust.

Hampus Krantz, Tellus (1)

Tellus libero har varit nära en plats i veckans lag flera gånger – efter segern mot Villa tar han äntligen klivet hela vägen in i elvan. Styr Tellus försvar med bravur, och är även individuellt riktigt skicklig – som mot Villa där Tellus konkurrerade ut topplaget på hemmaplan och Krantz stod för inte bara en utan flertalet avgörande brytningar.

LÄS OCKSÅ: Matchhjälten dagen efter superskrällen i Lidköping: "Häftigt för hela sagan om Tellus"

Martin Andreasson, Villa Lidköping (1)

Veckans enda Villaspelare – mer får Lidköpingslaget inte in efter enpoängsveckan. Andreasson kvalar dock in framför allt tack vare insatsen mot Bollnäs, där han var den som hanterade lyrbandyn i snön allra bäst. Verkligen helt outstanding på "tennis". En något underskattad back som här visade prov på stor säkerhet i det långa spelet.

Se höjdpunkterna från Villas möte med Bollnäs här:

Viktor Spångberg, Motala (1)

Nykomlingen hotade både Edsbyn och Bollnäs i veckan – och framför allt mot Bollnäs visade Viktor Spångberg framfötterna. En väldigt kreativ och lurig spelare som hotade Bollnäs flera gånger om – och med sina blott 20 år lär han bli en spelare att se upp ännu mer med framöver.

LÄS OCKSÅ: Viktor Spångberg ska föra pappas arv vidare – men oroas av sjukdomen: "Tuffaste åren i mitt liv"

*****

MITTFÄLT

Martin Krigh, Tellus (1)

Tellus enskild bästa spelare i matchen mot Villa. Han var överallt och ingenstans i den matchen – otroligt stabil defensivt och dessutom riktigt vass offensivt. Lagkaptenen med elitseriens bästa skägg är en naturlig ledare och bär verkligen Tellus, och inte minst i just mötet med Villa syns det hur otroligt viktig han är för det här laget.

Se höjdpunkterna från Tellus seger mot Villa här:

Teemu Määttä, Sirius (1)

Den äldre Määttä-brodern får sällan rubrikerna, men i veckan åkte han till Edsbyn och dominerade mot småbröderna. Jobbar otroligt hårt, och räddade dessutom poängen för Sirius med sina två sena mål mot bröderna i Hälsningland. Sirius poäng mot regerande mästaren får räknas som en skräll även det, och även mot Hammarby visade Sirius faktiskt prov på en hel del positivt efter den tunga starten.

LÄS OCKSÅ: Määttä chockade Edsbyn – stannar hos bröderna efter skrällen: "Jag ska vara tyst"

Kasper Milerud, Hammarby (1)

"Bajen" fortsätter imponera med 9–3 mot Sirius och 8–5 mot Västerås – och en som tagit klivet hela vägen in i veckans lag är Milerud. Hotade ordentligt offensivt från sin mittfältsposition mot Västerås, vilket även resulterade i tre mål från 22-åringens klubba. Kul också att han visade på bredd i sitt register med ett riktigt måltjuvsmål när han var framme och petade in en retur, senare dunkade in en stenhård hörna och använde sin fart i en snabb spelvändning fram till det kanske allra mest avgörande 7-5-målet.

Se alla mål från Hammarbys möte med Västerås här:

*****

ANFALL

Daniel Mossberg, Sandviken (1)

Mossberg tar sig för första gången in i veckans lag på sin nya anfallsposition. Har en bra vecka bakom sig med två mål mot Kalix och tre mot Vetlanda. Kollegan Christoffer Edlund har haft den här platsen två gånger tidigare – men när det gått lite trögare för honom har Mossberg täckt upp och legat bakom två viktiga SAIK-segrar i veckan.

Se höjdpunkterna från Sandvikens möte med Vetlanda här:

Christoffer Fagerström, Hammarby (1)

Nyförvärvet börjar hitta mer och mer rätt i Hammarby. Han är svårstoppad när han trycker på, och hotar mycket med väl avvägda djupledsåkningar. Tung, stark och kraftfull i sitt agerande. Växer ut till den stora målskytt som Hammarby behöver, 15 mål på nio matcher visar prov på att Fagerström verkligen är på väg att blomma ut i Hammarbytröjan.

*****

TRÄNARE

Roland Nyström, Tellus (1)

Trots impulsen att kuppa in hela Tellus lag i elvan stannar det vid två spelare – och tränaren Roland Nyström. Åker man till Lidköping med ett lag med förutsättningar som Tellus och tar två poäng framför ögonen på 2900 Villasupportrar, då får man faktiskt positionen som veckans tränare i Bandypuls laguppställning. Framför allt då han fick klara sig utan sina två bästa poängplockare (Tobias Björklund och Filip Skoglund). Det är bara att applådera Nyströms Tellus för insatsen i fredags.

LÄS OCKSÅ: Tellus osannolika kväll – målskytten efter superskrällen: "Det är helt sjukt"

TIDIGARE UPPLAGOR VECKANS LAG:

Veckans lag 4: "Det går så snabbt att han knappt hinner med själv"

Veckans lag 3: "Att han stannade var det viktigaste beskedet klubben kunde få"

Veckans lag 2: "Drömmer mardrömmar om finländaren med jättehandskarna"

Veckans lag 1: "Unik i sin förmåga att hota offensivt"