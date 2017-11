Här är Veckans lag: "Drömmer mardrömmar om finländaren med jättehandskarna"

Vill du göra din röst hörd till Veckans lag? Håll utkik i Bandypuls sociala medier på måndagar!

MÅLVAKT

Kimmo Kyllönen, Vänersborg (1)

Svarade för en av karriärens bästa matcher mot Vetlanda, vilket inte säger lite när det gäller den rutinerade 34-åringen. Höll sitt Vänersborg kvar i matchen vid underläge 0–1 och Joakim Andersson drömmer väl mardrömmar om finländaren med jättehandskarna.

Kyllönen var den enskilt största anledningen till att Vänersborg vann den tidiga och viktiga "ångestmatchen" med 5–2. Precis den matchvinnare som lag i ett pressat läge behöver.

FÖRSVARARE

Robin Sundin, Hammarby (1)

Tar platsen som högerhalv i hård konkurrens med Per Hellmyrs. Och då främst för den starka insatsen i Hammarbys övertygande seger mot SAIK. Klev fram i viktiga lägen (dundrade in en hörna som innebar reducering till 1–2 och placerade sen in tunga 4–2 från distans). Var utöver målen en av planens stora förgrundsfigurer, kort och gott oerhört viktig för Hammarby.

Simon Lundström, Vetlanda (1)

Nyförvärvet från Nässjö lämnades utanför Vetlandas trupp i de två första matcherna. Mot Vänersborg fick Simon Lundström chansen och gjorde elitseriedebut – och 22-åringen stod för en stark sådan.

Rörlig och spelskicklig, vilket främst märktes i första halvlek när Vetlanda hade rätt bra kontroll på händelserna. Vetlanda har fått en tung start på elitserien men i Lundström finns i alla fall ett positivt utropstecken. Jesper Hvornum får slita för att ta sig tillbaka in i matchtruppen.

Martin Johansson, Villa Lidköping (1)

Villa har inte släppt in ett enda spelmål på tre matcher. Och då har man mött två guldkandidater i form av Hammarby och Edsbyn. Ruskigt imponerande.

Villa har stängt igen totalt och från sin liberoposition styr Martin Johansson försvaret med en lika stark som trygg järnhand. Mot Edsbyn utmärkte han sig som vanligt med viktiga brytningar och ett fysiskt och uppoffrande spel. Käkar bollar när han rusar på hörnor och kunde räkna till ganska många blåmärken i omklädningsrummet. Men som han själv säger – det är väl värt för två poäng.

Olov Englund, Kalix (1)

Till vardags libero men den här gången får Englund finna sig i en backplats i Veckans lag. Är den stora chefen i Kalix försvar, vilket han visade i den hemmapremiär som slutade med att Vänersborg tvingades lämna Norrbotten poänglöst.

Är och agerar precis som den ledare Kalix verkligen behöver. Väldigt fin skridskoåkning och stark i det fysiska spelet.

I klippet nedan: Se höjdpunkterna från Kalix vändning mot Vänersborg.

Felix Pherson, Villa Lidköping (1)

Felix Pherson har jobbat för att komma in i sin nya omgivning i Lidköping. Till en början något trevande men mot slutet har det sett bättre och bättre ut. Mot Edsbyn kom även den riktiga fullträffen för den snart 24-årige vänsterhalven.

Med sin kraftfulla spelstil var Pherson delaktig både framåt och bakåt när Villa tog en tredje raka seger. Delaktig, hade mycket boll och inledde matchen med att sätta tonen direkt. Efter drygt fem minuters spel bröt han ett slarvigt Edsbynpass och frispelade med precision Joel Broberg fram till 1–0.

I klippet nedan: Se Phersons assist fram till 1–0 (och övriga höjdpunkter från matchen).

MITTFÄLTARE

Martin Karlsson, Villa Lidköping (1)

Veckans kanske mest givna spelare? I ett urstarkt Villa-kollektiv var Martin Karlsson ändå planens kung mot Edsbyn. Till synes outtröttlig stod han för ett enormt arbete över hela banan och vi minns såklart även förarbetet till William Arvidssons 3–1-mål (se det i höjdpunktspaketet här ovan). Är redan nu en given nyckelspelare i Villa – en roll som den blott 21-årige Martin Karlsson fullkomligen älskar.

Var i somras med i förbundskaptenen Svenne Olssons observationstrupp, men sållades bort inför landslagssamlingen i Vetlanda. Fortsätter Karlsson så här lär hans namn finnas med när blågult samlas i Söderhamn i december.

Jesper Jonsson, Hammarby (1)

Var, tillsammans med Robin Sundin, Hammarbys främste när Stockholmslaget spände musklerna och vann övertygande mot SAIK. Jesper Jonsson trivdes alldeles utmärkt i ösregnet på Zinkensdamm och med sina fyra poäng (2+2) var han den stora motorn när "Bajen" vände underläge 0–2 till en 7–3-seger.

I utklassningssegern mot Tillberga fortsatte han på den inslagna vägen och levererade fyra nya poäng (1+3 den här gången). Tvåa i elitseriens poängliga efter tre spelade matcher.

I klippet nedan: Höjdpunkterna från Hammarbys seger mot SAIK.

Oscar Westh, Bollnäs (1)

Den junior i Bollnäs som tar för sig allra mest och bäst. Satte dessutom den tunga kvitteringen till 2–2 när Bollnäs vände ett tvåmålsunderläge till seger i hälsingederbyt mot Broberg.

Många av er läsare nominerade och ville se 17-åringen i veckans elva, så tar en plats som något av en "folkets lirare". Skridskostark och teknisk och visst har han det mesta för att föra Westh-arvet vidare.

I klippet nedan: Se Wesths kvittering till 2–2 mot Broberg.

ANFALLARE

Christoffer Edlund, Sandviken (2)

Kommer någon att kunna utmana den här mannen i skytteligan i år? Visst, säsongen är lång men SAIK:s stora målkung har inlett säsongen med att göra 14 mål på tre matcher (!) och får för andra veckan i rad en välförtjänt plats i den här elvan.

Sirius backlinje lär minnas nummer 21 med fasa. Sandviken vann överlägset (10–0) och det mesta handlade om Christoffer Edlund. Han var inblandad i sju av Sandvikens mål (sex mål+ en assist). Några av fullträffarna var dessutom riktigt läckra.

I klippet nedan: Se Edlunds målshow mot Sirius.

Johan Sundquist, Kalix (1)

"Jag har sagt det hela tiden att ge han bara bollen då händer det grejer". Så sade Kalix-målvakten Björn Hellman efter att laget vunnit hemmapremiären mot Vänersborg med 4–2. Den han syftade på var såklart Johan Sundquist – Kalix stora hjälte och matchvinnare.

Sundquist stod för ett hattrick och assisterade dessutom till det fjärde målet när Kalix fick en smakstart på hemmaplan. Det är nästan lite konstigt att han inte har testat vingarna i ett bättre lag. Kan det ha att göra med att han är så väldigt hemmakär? Ja, det sägs i alla fall vara en del av förklaringen.

TRÄNARE

Michael Carlsson, Västerås (1)

VSK blev starkt ifrågasatt efter fiaskot i World cup. Då pratades det mycket om att Michael Carlssons lag var sönderläst och att den beryktade maskinen mest stod och tuggade på tomgång.

Vad händer sen? Elitserien drar igång och Michael Carlsson lotsar sitt Västerås till tre raka segrar. Framför allt segern mot Vetlanda, där man gick fram till en 5–0-ledning redan före paus, imponerar stort.

