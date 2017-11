Två månader till VM – så jobbar förbundskaptenerna just nu: "Finns några platser där vi funderar väldigt mycket"

Det pågår just nu ett intensivt arbete med att sätta ihop den landslagstrupp som ska representera Sverige i VM.

Vi träffade assisterande förbundskaptenen för att ta reda på lite mer om hur arbetet ser ut just nu – och vilka namn just nu är hetast för framtiden.

– Det finns en del spelare som vi följer som är intressanta för framtiden, säger Stefan Söderholm i Bandypuls sändning.