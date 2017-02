34-åring misstänkt för misshandel av kvinna – ska ha pågått i ett år

Det var i slutet av januari som mannen ska ha misshandlat kvinnan som han bor med. 34-åringen ska då ha slagit henne i ansiktet, tagit grepp om hennes strupe, slagit henne på benet med en ljusstake, kastat saker på henne och dragit henne i håret.

Han ska även ha sparkat henne ur sängen så hon slog i golvet.

I åtalet finns ett vittnesmål som beskriver hur kvinnan på grund av rädsla låste in sig på toaletten, men inte vågade ringa polisen. Det gjorde i stället vittnet.

Därmed finns även ett vittnesmål från en av poliserna som kallades till platsen. Denne berättar att 34-åringen var kraftigt berusad när han skulle gripas och gjorde motstånd genom att vifta med armarna och sparka med benen. Vid samma tillfälle ska mannen ha hotat polisen.

Åtalet gäller inte bara misshandel under specifika datum i januari. Mannen åtalas även för att vid flera tillfällen under hela 2016 ha misshandlat kvinnan. Åklagaren har dock en alternativ rubricering som är ofredande. Enligt åtalet handlar brottet under 2016 om att mannen ska ha tagit kraftiga grepp om kvinnans armar och släpat, eller försökt släpa ut kvinnan ur bostaden.

Sammanlagt åtalas mannen för tre fall av misshandel, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.