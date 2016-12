60-åring slog 4-årig pojke i ansiktet – åtalas för misshandel

Händelsen ska ha skett i augusti. Enligt åtalet var mamman och pojken på besök i flerfamiljshuset.

Pojken ska ha befunnit sig i trapphuset och på något sätt kommit i kontakt med mannen.

– Det ska ha uppstått en ordväxling, säger åklagare Therese Stensson.

Ordväxlingen ska ha slutat med att 4-åringen fick en örfil av mannen och sprang sedan in till sin mamma. Enligt mamman kom han in och grät och sade att han blivit slagen av "mannen". han ska också ha haft en rodnad under ögat.

Nu åtalas mannen för misshandel.