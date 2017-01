Bandidosrättegången: Åklagaren yrkade på långa fängelsestraff - "Han skulle kunna ha blivit en blöt fluga på väggen"

På torsdagens avslutades rättegången mot de tre Bandidosmedlemmar som står åtalade efter slagsmål på Charlys och Eightballs i Sandviken och Interpool i Gävle på kvällen den 7 november.

Åklagaren anser att de tillsammans gjort sig skyldiga till misshandel och grovt olaga hot på krogarna i Sandviken och mordförsök eller synnerligen grov misshandel samt grov misshandel i Gävle. En av männen, trettioåringen, är också åtalad för grovt rattfylleri och grov olovlig körning i samband med Gävlemisshandeln. Tre personer skadades i Sandviken och tre i Gävle.

En av de tre i Gävle blev misshandlad och påkörd utanför Interpool, något som åklagaren anser var med flit men väljer att beskriva som grov misshandel.

– Han skulle kunna ha blivit en blöt fluga på väggen, beskrev Peter Olofsson, men den låga farten gjorde att han inte åtalar för mordförsök.

Att de tre ar medlemmar i Bandidos har bidragit till att brottsoffren känt sig hotade sade åklagare Peter Olofsson i sin slutplädering. Trots att det varit rörigt under båda händelseförloppen anser han att han kan visa, bland annat tack vare vittnesuppgifter, att de tre gjort sig skyldiga till det han lägger dem till last. Bland annat uppgifter från ett vittne som hördes tidigare under dagen, som berättade hur hon hört de tre männen prata om vem som skulle ta vem utanför Interpool, styrker att det handlar om planerat våld.

– Sju till åtta års fängelse är rimligt, anser Peter Olofsson.

De tre försvarsadvokaterna motsatte sig bevisningen. Två åtalade som gjort vissa erkännanden under rättegången, trettioåringen har erkänt att han knivskurit två på Interpool och femtioåringen har erkänt att han haft batong samt slagits på båda ställena. Något mer är inte bevisat sade deras advokater i sina slutpläderingar.

23-åringens advokat Per Svedlund ansåg att det inte fanns bevis för att hans klient gjort sig skyldig till något.

– Det räcker inte att han var på krogen och var med i utkanten av de här tumulten, säger Per Svedlund.

Han yrkade på att han ska frias och också släppas från häktet.

Trettioåringens advokat Per Borgblad sade i sin slutplädering att de båda knivskärningarna som allvarligast kan räknas som grov misshandel.

Femtioåringens advokat Conny Engstrand sade att den man som knivskars i magen provocerat fram bråket. Det hans klient erkänt, grov misshandel, och som han anser att det finns bevis för föranleder som mest ett och ett halvt års fängelse.

Domen kommer om en vecka. Till dess sitter alla tre männen häktade.

