Bandidosrättegången: Krogpersonal vittnade om knivhot, slag och sparkar

Det var den 7 november i fjol som trion enligt åtalet slog med batong, sparkade, knivskar, körde på och hotade sex män, först tre kroganställda i Sandviken och lite senare på kvällen tre gäster på en annan krog i Gävle, efter att ha blivit ombedda att dölja sina Bandidosemblem.

Läs mer: MC-relaterat mordförsök på Gävlekrog

Läs mer: MC-kriminella åtalas för mordförsök - gav sig på kroggäster med kniv och batong

Efter att alla fått gå igenom metalldetektor fick åhörarna sitta i en egen sal och följa rättegången via videolänk. De flesta hade sweatshirttröjor med tryck som visade att de sympatiserade med de åtalade. Också brottsoffren fick sitta i ett eget rum under rättegången och kallades in först när det var deras tur att vittna.

Åklagare Peter Olofsson hänvisade säkerhetsåtgärderna till att det handlade om våldsbrottslighet.

Tv-klipp: Åklagare Peter Olofsson om rättegången

I sin sakframställan sade han att brottsoffren först inte velat medverka av rädsla.

På Interpool knivskadades två gäster som kom i bråk med de åtalade efter att personalen bett dem skyla sina emblem.

– Det blev allvarliga kroppsskador, sade Peter Olofsson efter att visat bilder på bland annat det djupa knivsnitt en gäst fick i låret.

Ytterligare en gäst blev slagen med batong och påkörd när de tre männen skulle åka därifrån.

Genom sina försvarare nekade alla tre åtalade till brott. Den åtalade som är i trettioårsåldern medgav dock via sin advokat att det varit tumult.

Läs mer: De tre misstänkta nekar

Läs mer: Trio begärs häktad

De anställda på Sandvikenkrogen Charlys och Eightball var först att vittna. De två första gav klartecken för att göra det i de åtalades närvaro. Den som först kallades har fortfarande men av händelsen berättade han, ont i sin skadade axel och svårt att både jobba och sova, rädd att bli utsatt igen.

– Jag fick en smäll här, jag ramlade och de slog mig mellan 20 och 30 sekunder när jag låg på marken, berättade han.

Hans arbetskamrat beskrev hur han blev hotad med kniv när han fick frågan om det var han som ringt polisen. Han såg sin tredje arbetskamrat bli slagen med en stol. Båda männen vittnade om att de försökte avstyra slagsmålet med ord.

Åhörarna viskade ibland med varandra under förhören och skrattade också vid något tillfälle. Rättegången fortsatte under måndagseftermiddagen med fler förhör med offren och återupptas på onsdag.