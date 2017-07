Butik i Gävle utsatt för inbrott

Händelsen inträffade vid 04.00-tiden under tisdagsmorgonen. En eller flera gärningsmän ska ha kastat sten mot butikens entrédörr och sedan tagit sig in. Butiken ska ha blivit nedstökad under händelsen.

Det finns ännu inga misstänkta gärningsmän.

