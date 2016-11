Gävlebo försökte få nioåring och elvaåring att skicka nakenbilder

Den i dag 26-årige Gävlebon tog kontakt med flera småflickor på en nätsajt.

Konversationen kom snart in på sex, såväl via chattforum som via Skype.

I mars 2015 försökte han förmå en nioårig flicka i Göteborg att posera avklädd, ta bilder på sig och skicka till honom. Det gjorde hon också vid två tillfällen.

26-åringen skickade också grova meddelanden till flickan med sexuell innebörd.

Någon månad senare försökte han förmå en elvaårig flicka i Västerås att posera. Trots åtskilliga övertalningsförsök under åtminstone sju kontakter ville inte elvaåringen ställa upp på 26-åringens grova och sexuellt inriktade propåer.

Det hela uppdagades och när polisen knackade på hemma hos 26-åringen hade han även tiotals barnpornografiska bilder och en film i datorn.

Uppsala tingsrätt anser att straffvärdet för 26-åringens gärningar är sex månaders fängelse. 26-åringen har inför frivården uttryckt önskemål med att få hjälp så han inte begår liknande gärningar i framtiden.

Tingsrätten konstaterar att den tidigare helt ostraffade 26-åringen kan undslippa fängelse. Han döms till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst. Dessutom ska han genomgå ett särskilt program om relation och samlevnad.

26-åringen ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till flickan från Göteborg och 17 500 kronor i skadestånd till flickan från Västerås. Dessutom ska han återbetala 5 000 kronor av kostnaden för sin försvarsadvokat.