Kvinna misshandlades vid busshållplats – 27-årig man åtalas

Händelsen inträffade sent en kväll i mitten av juni. Den nu åtalade 27-åringen och hans flickvän hade varit hemma hos en kvinna och hennes vuxna son under kvällen och druckit alkohol och sällskapet hade bestämt sig för att ta bussen in till stan för att fortsätta på någon bar.

Enligt åtalet ska 27-åringen när de var framme vid busshållplatsen ha attackerat kvinnan och slagit och sparkat henne på överkroppen. Efteråt var kvinnan öm på överkroppen, blåslagen på armarna och låren och hade ont i höften och svårt att gå.

Mannen nekar till brottet och de fyra personer som närvarade på platsen har givit olika versioner av vad som hände. 27-åringen säger att han i själva verket ingrep när kvinnan var i färd med att ge sig på sin son, något hans flickvän har bekräftat. Kvinnans son har dock dementerat att så skulle vara fallet och istället uppgivit att misshandeln skedde oprovocerat, och åklagaren har kallat honom som vittne till den väntande rättegången i Gävle tingsrätt.