Mordförsök på Gävlekrog – tre gäster misshandlade med batong och kniv

Larmet kom enligt polisens hemsida vid midnatt. Enligt polisen ska tre personer ha tagit sig in på krogen och där ska de ha börjat bråka med personalen. Två av krogens gäster ska ha ingripit och i tumultet blivit både knivhuggna och slagna med batong av gärningsmännen.

Männen försvann sedan ut från krogen och in i en bil. Ett vittne som följde efter dem misshandlades också med batong.

Polisen kunde snabbt stoppa bilen och gripa tre personer, en född 1993, en född 1988 och den tredje född 1966. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord på sin hemsida.

Ambulans tillkallades och förde de skadade till akutmottagningen.

Tidigare under kvällen, vid 20.39, attackerades personal på Eightball i Sandviken. Fyra personer ska ha gått in på krogen och bråkat med personalen. Männen ska ha gjort sig skyldiga till misshandel. De fyra männen tog sig från platsen till fots. Senare under kvällen stoppar polisen en bil och kan gripa en man född -91 som stämmer in på signalementet från krogen.

Polisen uppger att det kan finnas ett samband mellan de två händelserna men att det i nuläget är oklart.