Musikutrustning och datorer stals från lägenhet på Styrmansgatan

Det var strax efter klockan tre under natten mot söndagen som inbrottet och stölden skedde i en lägenhet på Styrmansgatan på Brynäs.

När personen som bor på adressen kom hem till bostaden efter att ha varit ute hade någon tagit sig in via ett fönster. Den aktuella fastigheten genomgår en renovering och gärningsmannen ska ha använt en byggställning för att ta sig in.

I lägenheten tillgreps sedan musikutrustning och datorer med mera till ett värde av 130 000 kronor.

En anmälan om grov stöld är upprättad och polisens tekniker undersöker brottsplatsen. Eventeulla iakttagelser som kan ha med inbrottet att göra kan meddelas till polisen på telefon 114 14.