Nu byggs Gävles julsymbol upp – samtidigt väntar gamla bockbrännare fortfarande på sina domar

Den 19 maj fick den 21-årige man som brände bocken i slutet av november 2016 sin påföljd. – villkorlig dom, böter och skadestånd.

Läs mer: Gävlebockens talesperson: "Det är svårt att ta in vad som hänt"

Åklagare Lars Göransson var inte nöjd med beslutet och överklagade.

Läs även: Därför slipper bockbrännaren fängelse även denna gång – åklagaren: "Borde markera kraftigare"

Han är inte ensam om att tycka att ett högre straffvärde är på sin plats. Åklagare Jessica Lidén som åtalade 2015 års bockbrännare överklagade också till högre instans.

– Generellt är det en farlig gärning och skiljer sig från en skadegörelse i allmänhet, som att slå sönder en busskur. Det ska föranleda ett högre straffvärde, sade hon till GD i våras.

Båda åklagarna har därför yrkat på att bockbränneri ska ses som ett artsbrott. Det betyder att brottet anses svårt att förebygga och utreda. Men det handlar även om att det är en återkommande brottslighet. Att få bockbrännande klassat som ett artsbrott innebär att fängelsestraff kan bli aktuellt.

– Om det finns ett växande samhällsproblem så ska man markera mot det, sade Lars Göransson i samband med att 2016 års bockbrännare ställdes inför rätta.

Normalt sett är inte skadegörelse ett brott som anses utgöra artsbrott. Men åklagaren menar att det det råder speciella omständigheter i det lokala fallet.

– När det drabbar speciella värden, och i det här fallet ett kulturellt värde, då menar jag att man måste kunna göra ett undantag från huvudregeln.

Det var vid 23-tiden den 27 november 2016 som 21-åringen satte eld på bocken Några timmar tidigare hade Gävlesymbolen firat 50-års jubileum. Vittnen såg hur 21-åringen hoppade över staketet, sprang fram till halmkändisen, hällde vätska över den och tände på.

– Bocken började brinna, det gick jättefort. Inte som jag hade tänkt mig. Sedan hoppade jag över staketet. Mössan halkade ner för mina ögon så jag slängde den i en buske. Sedan kände jag att någon jagade mig. Jag såg en cykel och tog den, sade den åtalade under rättegången.

Läs mer: Vittnets bild: Här kastas bränsle på Gävlebocken

Det var just mössan som blev polisens genombrott. Efter att ha dna-testat huvudbonaden hittades en matchning i brottsregistret eftersom 21-åringen sedan tidigare var dömd för misshandel.

Läs även: DNA-träff i bockbrännarens mössa – polisen: "Fanns i vårt register sedan tidigare"

Tingsrätten fällde den unge mannen för grov skadegörelse och dömde honom till villkorlig dom och 50 dagsböter. Han skulle även betala 101 594 kronor i skadestånd till Gävle kommun.

I domen framhäver tingsrätten att grov skadegörelse inte är ett brott av sådan art att fängelse är aktuellt. Det framgår också att en viss hänsyn tas till att mannen bara var 20 år när brottet begicks.

Lars Göransson som hade väckt åtal mot mannen var inte nöjd med tingsrättens dom.

Här brinner Gävlebocken den 27 november 2016.

I sitt överklagande till hovrätten var han utförlig. Bland annat tryckte han på att branden anlagts i tätbebyggt område och att bocken har stor kulturell och ekonomisk betydelse.

Därför ville han att hovrätten skulle markera att den här skadegörelsen inte är acceptabelt och skärpa straffet till tre månaders fängelse.

– Vissa menar att det bara är bra reklam att den brinner. Men då resonerar man bakvänt, menar jag. Man kan inte säga att en kriminell aktivitet som återkommer ska vara tillåten. Bocken ska kunna vara välkänd och uppskattad genom att stå kvar.

Det är dåligt, för att uttrycka det diplomatiskt.

Även Jessica Lidén som väckte åtal mot 2015 års bockbrännare ville se att hovrätten skärpte straffet. Den i dag 27-årige man som hon åtalade dömdes precis som efterföljande bockbrännare till villkorlig dom med dagsböter och skadestånd till kommunen.

Hon överklagade tingsrättens dom till hovrätten den 12 december 2016. Det betyder att ärendet snart har väntat på avgörande i ett år.

Hovrättsfiskal Jesper Ehlis bekräftar det inte finns något avgörande gällande hennes överklagande.

– Det föredrogs för avgörande den 8 september, men det finns inget avgörande. Föredragningen går till så att tre beslutsfattare sätter sig i ett rum med en hovrättsfiskal som föredrar ärendet. Sedan lämnar beslutsfattarna ett avgörande.

TV-klippet: 26-åringen som brände bocken 2015 berättar i tingsrätten: "Jag tar en liten skvätt bensin sedan tänder jag."

I det här fallet har det nu gått mer än två månader sedan ärendet föredrogs, men något beslut har alltså inte fattats.

– Vi får väl hoppas att det blir före sommaren, säger Lars Göransson, ironiskt.

När han överklagade sitt ärende, den 20 juni, ville han ha en huvudförhandling, för att kunna argumentera för sitt yrkande på skärpt straff. Men hovrätten beslutade att även det fallet skulle avgöras på handlingarna.

Lars Göransson är tydlig med hur han tolkar det.

– Hovrätten skickade ett meddelande att förhandlingen var inställd och att de överväger att ta det på handlingarna. Det tolkar jag som att de redan har bestämt sig. Då tänkte jag take it or leave it.

Han jämför med ett ärende med grov olovlig körning som också väntar på hovrättens avgörande.

– Jag tror att jag överklagade det innan semestern, det skulle tas på handlingarna och jag har ännu inte sett någonting. Jag tycker att det är väldigt dåligt av hovrätten att inte kunna avverka det. Det är okomplicerat och det finns praxis från andra hovrätter. Nu har det närmat sig ett halvår och ingenting har hänt. Det är dåligt, för att uttrycka det diplomatiskt.

Läs även: Bockbrännaren slapp fängelse – men hårdare straff kan bli verklighet

Läs även: Mössan som är polisens hetaste spår i jakten på bockbrännaren

Läs även: Misstänkte bockbrännaren Sandviksbo – tidigare dömd för misshandel

Läs mer: Se när bocken brinner – timmar efter invigningen

Läs mer: Hon larmade SOS: "Skulle passa på att titta på bocken innan den brinner – och så brinner den"

Repris: Se vår livesändning från Gävlebockens femtioårskalas

Läs mer: Här syns bockbrännaren på bild – polisen: "Tipsa oss om du känner igen honom"