Polisen har fått flera tips kring misstänkta gruppvåldtäkten – men efterlyser fler vittnen

Det var strax efter klockan 02.00 natten mellan lördag och söndag som en kvinna i 20-årsåldern ska ha blivit utsatt för en gruppvåldtäkt i gränden mellan Kyrkogatan och Norra Strandgatan.

Krogen Slick City hade just stängt och kvinnan ska ha blivit indragen i gränden av tre män som tryckte upp henne mot en vägg och tog på hennes kropp. En fjärde man ska ha dykt upp för att delta i våldtäkten.

Kvinnan har uppgett att hon förgäves försökte påkalla hjälp.

– Hon slog larm via en ambulans som var på platsen i ett helt annat ärende, säger Mikael Hedström.

Under onsdagen vädjade polisen om tips från allmänhet som eventuellt kan ha sett händelsen. Enligt kvinnan passerade flera personer platsen under tiden som männen förgrep sig på henne. Ett par samtal kom in under kvällen men Mikael Hedström hoppas att fler personer kommer att höra av sig.

– Hon har själv lämnat uppgifter som vi kan jobba vidare med, säger Mikael Hedström.

