Polisens varning: "Det är inte banken som ringer"

Enligt polisens Facebook-inlägg blir det allt vanligare med bedrägerier där någon ringer upp och utger för att vara från personens bank. I vissa fall har bedragarna till och med utgett sig för att ringa från polisen.

Under samtalet ombeds man logga in på sin internetbank med Bank-ID eller bankdosa. Men när man tror att man loggar in så skapar bedragaren i själva verket ett nytt Bank-ID i ens namn, vilket gör att ens konton riskerar att tömmas.

Enligt polisen ska man om man får ett samtal som man tror är från sin bank se till att ringa upp banken på ett nummer man sparat sedan tidigare eller hittat på Internet för att kontrollera att det verkligen var banken som ringde.

Om man får ett samtal där någon utger sig för att vara banken eller polisen som behöver hjälp med en inloggning för att stoppa en tjänst eller pengar så bör man omedelbart avsluta det, eftersom varken banker eller poliser ringer sådana samtal.

Se polisens film om den senaste tidens telefonbedrägerier: