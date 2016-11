TV: Följ Gävlepolisens rekordbeslag – så smugglas knarket till Gästrikland

Tv-klippet: Följ knarkets väg från Nederländerna till Sandviken

Den 19 mars 2009 sitter åklagare Peter Olofsson tillsammans med polisens förundersökningsledare i Gävle. I mer än ett dygn har de följt Anders färd ner till Helsingborg där han plockat upp en medbrottsling och tillbaka till Stockholm där själva knarkaffären har skett.

Ska de stoppa honom nu eller vänta? Polisen som har span på den grå mercedesen är taggade – de vill slå till mot bilen.

– Men alla indikationer visade att leverans hade skett och vi kände inte till någon annan personbil som skulle kunna transportera narkotikan. Vi hade inget att förlora, säger Peter Olofsson.

Och tillslaget mot bilen ger utdelning. När de inser att det finns nästan två kilo amfetamin i bakluckan utbryter jubel i Gävle.

Men det fanns mer att hämta. Omedelbart efter att Anders stoppats gör polisen husrannsakan på flera olika adresser i Stockholm. Totalt beslagtogs nära 22 kilo av drogen, ett av de största beslagen i Gävlepolisens historia.

Ursprungligen kom amfetaminet från Nederländerna, som även idag är det land där merparten av amfetaminet i Europa tillverkas.

Stora partier som det som polisen hittade 2009 smugglas ofta via Öresundsbron, men även post förekommer.

I just det här fallet förpackades drogerna inuti ett bildäck, som sedan kördes från Nederländerna till Sverige några dagar före affären. Hjärnan bakom operationen, en nederländsk man, visade sig vara en riktig storspelare vad gäller droger.

Bland annat visade han sig ha en stor cannabisodling. Enligt polisen hade van Houten även tillhörande utrustning värd en miljon kronor.

– Det var en stor, välbyggd odling. Men den brydde vi oss inte om, den fick holländarna ta hand om, säger Peter Olofsson.

Om inte affären hade stoppats hade de två kilo amfetamin som hittades i Anders bil troligen hamnat på marknaden i Gästrikland. Nu blev det inte så, i stället hamnade drogerna hos polisen.

Och för de inblandade i affären väntade långa fängelsestraff. För de båda holländare som planerat och fraktat amfetaminet till Sverige blev påföljden tio respektive nio års fängelse.

Ytterligare en person fick nio års fängelse, medan Anders och ytterligare en person från Sandviken fick sex respektive fem år.

GD:s granskning av kampen mot knarket:

Fotnot: Anders heter egentligen något annat.

Fakta: Vanligaste ursprungslanden för några droger

Amfetamin: Kommer ofta in från Nederländerna och tar sig in i Sverige via post eller smuggling med färja eller personbil över Öresund.

Kokain: Produceras framför allt i Bolivia, Colombia och Peru. Smuggas ofta in i mindre partier, exempelvis via post som beställs på internet. När det gäller den organiserade smugglingen är Holland, Belgien och Spanien viktiga länder.

Cannabis: Merparten framställs i Marocko och kommer till Sverige via Danmark och Tyskland. Odlingen i Sverige ökar, men är fortfarande en liten andel av den totala mängden och handlar i första hand om småskalig odling som man säljer till vänner och bekanta.