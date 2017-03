Två inbrott till i Gävle under dagen

Två anmälningar om inbrott har kommit in till polisen under dagen. Den första anmälningen kom under förmiddagen och handlar om ett inbrott som har skett på Södra Köpmangatan i Gävle. Det är ännu oklart vad som har tillgripits. Den andra anmälningen handlar om ett inbrott på Nygatan. I det fallet har det konstaterats att klockor och guld saknas.

Enligt polisen är man inte helt säker på när de två inbrotten ska ha inträffat men tillvägagångssättet liknar flera av de inbrott som har inträffat under det senaste dygnet. Totalt ska det ha skett åtta inbrott.

– Minst fyra av de inbrott som har inträffat misstänks hänga ihop, berättar polisens presstalesperson Mikael Hedström.

Han menar att det kan röra sig om flera gärningsmän som är på genomresa.

– Man är ute efter saker som är lätta att ta. Smycken, guld och sådant som man kan stoppa i fickor och ryggsäck.

Polisen vill även få in allmänhetens iakttagelser.

– Vi är angelägna att få in information om någon har sett någonting. Det kan vara hantverkare på gatan eller något annat som man inte känner igen, säger han.

LÄS MER: Flera bostäder utsatta för inbrott i Gävle under torsdagen