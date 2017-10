Många fastigheter drabbade efter ovädret i Gävle

Nattens och hela måndagens kraftiga nederbörd har medört översvämningar runt om i Gävle – och Gavlefastigheter har haft fullt upp att hantera situationen.

Under förmiddagen kom det in många felanmälningar från fastigheter där det droppat in vatten med varierande omfattning.

TV: Se vår tidigare livesändning från översvämningarna i Gävle här:

Bland annat på Norra skolan (som tillhör Vasaskolan, vid teatern), från taket i gymnastiksalen på Polhemsskolan samt via fasaden in i restaurangen och Gevaliasalen i Gävle konserthus har det läckt in vatten.

Piren nedanför Furuviks havscamping blev delad nästan mitt itu efter ett stort ras med anledning av nattens oväder, rapporterar SVT Gävleborg.

Under eftermiddagen felanmäldes det också att det droppat in vatten i Kraftsportens hus samt i soprummet på Fyrens förskola. Det ska även läcka in vatten i Gavlehovshallen.

– Det finns dessutom en hel del småläckor och andra mindre grejer, som förvaltare har fått rycka ut och åtgärda, säger Madelene Andersson, kommunikationsstrateg på Gavlefastigheter.

På följande platser har det droppat in vatten i mindre omfattning vilket lett till felanmälningar:

► Alborgaskolan – vattensamling på skolgården

► Fridhemsskolan – vattensamling utomhus

► Sofiedalsskolan

► Ludvigsbergsskolan

► Vikingaskolan

► Stadsbiblioteket (Gefle Vapen)

► Kustbevakningen

► Gasklockorna

► Stora Sätraskolan

► NickBack Arena i Valbo

► Källögården

► Staffansgården

► Lindbacka förskola

► Borgarskolan

► Guldsmedsvägen

► Kardborren

På minst två platser i Gävle kommun har det svämmat över på grund av höga vattenstånd, det ena gäller Atlasgatan och det andra Södra Strandgatan.

Det har dock inte regnat så pass mycket att kommunen har behövt stänga av någon gata i Gävle.