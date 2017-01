Murgårdsskolans låg- och mellanstadium håller stängt på måndag efter vandalisering – rektorn: "Jag hoppas föräldrarna kan ordna annan omsorg"

Sandvikens kommun skriver i ett pressmeddelande att under måndagen kommer ingen ordinarie verksamhet kunna erbjudas och skolan uppmanar föräldrarna att försöka hitta annan omsorg för sina barn. För de barn som behöver kommer fritidsverksamhet erbjudas under hela dagen. Barnen behöver då vara klädda för utomhusaktiviteter.– Vi kommer göra allt vi kan för att snarast kunna erbjuda våra barn undervisning igen, säger Pernilla Almén biträdande rektor. Men jag hoppas att de flesta föräldrar har möjlighet att ordna annan omsorg till sina barn under måndagen.

