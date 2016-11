Lastbil i diket – stör trafiken på E4 norr om Gävle

Under onsdagsmorgonen kommer rapporter om en stillastående lastbil längs E4 i höjd med Tönnebro. Lastbilen ska stå i södergående riktning och ska enligt trafikinformationen i P4 utgöra ett hinder för tung trafik där den står. Under bärgningen av lastbilen kommer all trafik förbi platsen att påverkas i viss mån.

Senare under morgonen kommer uppgifter om en trasig bil längs E16 som orsakade problem för trafiken längs vägen. Bilen, som hade motorproblem, påverkade trafiken mellan Sandviken och Hillsta.

Vid niotiden på onsdagsmorgonen kom uppgifter om en lastbil som ska ha kört av vägen och hamnat i diket mellan Hagsta och Axmartavlan. Enligt P4 ska det innebära att det råder begränsad framkomlighet förbi platsen.