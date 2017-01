Bilder från året som gick med Bygga&bo

19 januari 2016

Villa Sjötorp fallfärdig? Inte alls! Nu vill Länsmuseets Ulrika Olsson rädda den unika pärlan

Villa Sjötorp är en unik byggnad med preciserade värden, fastslaget genom åren i flera inventeringar och utredningar. Trots det vill ägaren Gävle Hamn riva villan. Det finns rykten som påstår att Villa Sjötorp är fallfärdig. Men enligt Länsmuseets Ulrika Olsson och byggnadsvårdskonsulten Stefan Källberg stämmer det inte alls. Tvärt om är timmerstommen i gott skick.

17 maj 2016

Anette vill satsa på magasinen – restaurang, hälsokafé och inglasat orangeri

Det är många som vill utveckla det anrika magasinsområdet. Anette Svedinger väntar på att detaljplanen ska bli klar. Bygglovet för en ny restaurang i Fiskeredskaps gamla lokaler är redan godkänt och i nästa magasin vill Anette Svedinger tillsammans med Sabah Ingvarsson och Melody Moses öppna ett kafé med vegan- och rawbakelser. Den asfalterade ytan mellan magasinen vill hon glasa in. Som ett orangeri med odlingar och sittplatser.

5 juli 2016

En epok går ur tiden – ingen vill ta över det klassiska snickeriet

De har huserat i samma verkstad sedan mitten av 1980-talet. De var också först i Sverige med nya pärlspontkök i gammal stil. Men Lennart Jonsson och Michael Fällgren jobbar redan på övertid. I fem år har de försökt hitta någon som vill ta över. Snickeriföretaget grundades 1943 av Lennarts pappa Helge Jonsson och hans kompanjon Erik Lysén. Först på Skeppargatan i centrum, några år senare i Strömsbro och 1968 flyttade verkstaden till Skoglund & Olsons gamla fabrik på Brynäs.

19 juli 2016

Camilla och Björn fyller betongvillan i Utvalnäs med sin egen design

Första gången de såg tomten ratade de den. Men när de kom tillbaka en gång till kunde de se möjligheterna. Camilla Westergren och Björn Broman har ritat och byggt sitt eget paradis i Utvalnäs. En betongvilla med en vidunderlig utsikt och öppna ytor som suddar ut gränsen mellan inne med ute. Stenplattorna i huset är lagda så att de följer stenplattorna på altanen. Dessutom är villan full av fiffiga lösningar, smakfull inredning och egen design.

13 september 2016

Ann-Kristin från Hagaström startade pensionat i Grekland: ”Här fanns det rymd och var mysigt”

Efter tio år i Sverige började hennes man längta tillbaka till Grekland. Ann-Kristin Dionissiu från Hagaström gick med på att prova och flyttade med till Rhodos. Hon fick jobb på ett hotell men insåg att det där skulle hon klara mycket bättre. Hon började gå på visningar och föll för gården där det mesta var fallfärdigt, men där det också fanns utsikt mot havet. Då insåg hon inte hur mycket jobb det skulle bli.

18 september 2016

Helena Tallius Myhrman är Gävles nya stadsarkitekt – ”etta med kokvrå räcker för mig”

Den 19 september tillträder Helena Tallius Myhrman som stadsarkitekt i Gävle. Efterlängtad av många. Rakt över ån sticker Läkerolfabriken upp och vid kajkanten vilar en grävskopa. Det har varit en bra tid i Sandviken men nu tycker hon att det känns fantastiskt att komma till en större kommun. Till en hel organisation som jobbar med samhällsbyggnad där det finns fler som kan arkitektur. En av de viktigaste frågorna för den nya stadsarkitekten är hur Gävles nya siluett ska se ut.

25 oktober 2016

Återbruk från 1950-talet – nygamla köket kostade lika mycket som kaffebryggaren

Redan när vi flyttade till huset för tio år sedan var köket under all kritik. Från 70-talet med ihåliga luckor i plast och flera som hängde snett. Vi fantiserade om hur originalköket kunde ha sett ut och till sist hittade vi ett från 1950-talet som vi bestämde oss för att sätta in.

När jag fyllde år fick jag en kaffebryggare i present. En trendig modell men i en varmt roströd kulör. Den gör sig bra mot linoleumgolvet med röda rutor. Men jag har fortfarande svårt att förstå att den kostade lika mycket som hela köket.

1 november 2016

Britas hus blev Emmas äventyr – nu är huset med i SVT:s”Det sitter i väggarna”

Hon hade tjatat om det länge. Att hon ville flytta tillbaka till släktgården i Bergby. Huset från slutet av 1800-talet har det mesta av inredningen intakt. Emma Norelius medverkade i det första avsnittet av ”Det sitter i väggarna” påSVT1. När hon öppnar ser vi rakt in i en Bergmansk miljö som hämtad ur Fanny och Alexander, med takkronan över det långa matsalsbordet. Där finns kakelugn, inramade porträtt, enorma mattor, tunga draperier och en grammofon för stenkakor. På skänken ligger en silverborste redo att sopa ner smulorna med.

15 november 2016

Följ med in i arkitektvillan i Ockelbo: ”Jag vill att man ska bli glad när man kommer in”

Det var den arkitektritade villan som fick dem att lämna Stockholm för Ockelbo. De har stortrivts i alla år, men allt har sin tid och nu tänker de flytta till en mindre bostad. Sara samlar på det mesta och hemmet är fyllt av färg och form. Villan ritades 1963 för familjeliv och representation. Det var direktör Gunnar Atling på Atlings Maskinfabrik i Ockelbo som gav uppdraget till arkitekten Kjell Kjellberg. Sällskapsdelen är central med mycket rymd och trädgården har fem stora lindar. Trädkojan har Per och Sara Jakobsson byggt tillsammans med barnen.

HELEN GRANDITSKY: Gammalt kök, ny soffa och en spännande bekantskap