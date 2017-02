De skeppade drömgården från Torsåker till Åland – nära att krocka med Finlandsfärja

Det var våren 2008 som Erika Molinder för första gången loggade in på Blocket och började leta. Och hon visste exakt vad hon var ute efter.

Erika Molinder ägde en tomt på Finnö i den Åländska skärgården, men förutom hennes mormor och morfars hus på gården intill, stod hennes plätt öde och obebyggd.

Hon längtade tillbaka till platsen hon tillbringat stora delar av sin barndom och för henne fanns det bara ett alternativ: hitta och flytta dit ett nytt hus.

– Vi hade letat ett tag efter hus och mina föräldrar har flyttat hus tidigare. Vid den tiden fanns det inte många timmerstommar till salu och det som fanns låg i norra Sverige, typ Luleå. Men det kändes alldeles för långt bort för att vara realistiskt. Men sedan dök detta hus upp i Gävletrakten, och det kändes hanterbart, säger Erika Molinder.

Det var aldrig på tal om ett nytt och modernt hus. Erika Molinder intresse för byggnader och särskilt rustika hus var för stark.

– Och, det är inte svårare att flytta ett gammalt hus än ett nytt hit ut, säger hon.

Finnö ligger i Sottunga kommun som är Finlands minsta och består till största del av huvudön Sottunga och omkring 100 mindre skärgårdsöar. För att ta sig till Finnö krävs båt, något annat är inte tänkbart då det är flera kilometer till både Ålands och Finlands fastland.

Vi hyrde sedan in bönder på Sottunga som lastade huset på traktorer och släp vilka sedan kördes med pråmen under tre dagar.

Detta såg inte Erika Molinder som ett problem när det gällde att frakta ett hus. Avståndet var endast ett smärre hinder.

Och när hon fann sitt drömhus, den anrika men rivningshotade bergmansgården Spjutängs, byggd 1852, tvekade hon aldrig. Att huset låg i Torsåker, var tre våningar högt och halvt genomruttet, spelade ingen roll.

Erika och hennes familj satsade allt.

– I detta paket som vi köpte ingick nedmontering. En bonde ägde fastigheten och ett ombud skulle ombesörja nedmonteringen, och vi gick noga igenom med honom hur det skulle gå till, allt ruttet virke skulle bytas mot nytt och timras in. Vi bokade en lastbil och en Åländsk stockbil och åkte via Grisslehamn för att hämta huset. Huset var som en legobyggsats. Men det mesta såg faktiskt ut som en skräphög och mycket var ruttet. Det nya timret vi hade blivit lovade syntes inte till. Vi tog i princip allt ändå, vi hade en färja att passa, säger hon och skrattar.

– Sedan från Ålands fastland for stockbilen med skärgårdsfärja till Sottunga. Materialet låg i hamnen på Sottunga medan vi letade efter en pråm. Vi hyrde sedan in bönder på Sottunga som lastade huset på traktorer och släp vilka sedan kördes med pråmen under tre dagar.

Förutom ett ombud som gick under jord och slutade svara i telefon och husdelar som försvann – husets alla 28 fönster, plus trappen mellan första och andra våningen – så flöt flytten på tämligen bra.

Vi hade ett långt ekipage och man såg färjorna tona upp sig vid horisonten; man ser dem bakom holmarna när de kommer.

Men när flyttlasset väl skulle fraktas från Sottunga till Finnö, i de södra delarna av skärgården, så stötte man på ett nytt hinder: Silja Lines farled mellan Stockholm och Åbo.

– Vi hade jättetur med vädret, helt spegelblankt vatten och vindstilla. Men vi hade ett långt ekipage och man såg färjorna tona upp sig vid horisonten; man ser dem bakom holmarna när de kommer, vilket de gör ganska regelbundet, säger Erika Molinder.

En frontalkrock mellan drömhuset och en färja var det värsta tänkbara. Men även om det som tur var aldrig hände, så var faran långt ifrån över trots att en färja passerat, berättar Erika Molinder.

Hon förklarar att hon var nära att få en smärre hjärtattack när siluetten av en färja tonade upp sig i baken på pråmen med bergsmansgårdens stomme.

– En Silja Line-färja kom upp bakom honom, min pappa bogserade delar av huset med egen båt. Det såg nästan ut som att den jagade honom och huset. Det såg värre ut än vad det var. Men med dagens färjor så blir det så hårt sug under vattenytan när det svallar och det var man väl räddast för, säger Erika Molinder och skrattar återigen.

Efter att ha ersatt de allra mest ruttna delarna av stommen med nya stockar var flytten av Spjutängs klar omkring 2009.

När Arbetarbladet når Erika Molinder på telefon, dagarna innan nyårshelgen, berättar hon att flytten gick över förväntan.

Som förälder ser man att det inte kommer att hålla, och då fanns det inget annat val för oss än att flytta.

Trots det har det inte blivit som Erika och hennes familj tänkt sig. Livet och alla dess oberäkneligheter – men också överraskningar – kom emellan.

Familjen som bestod av Erika och hennes man Fredrik och deras två barn Ebba och William fick tillökning av två till syskon: Esther och Frans.

– Spjutängs var tänkt att bli permanent boende, men i dag är det svårt att bo i skärgården på grund av nedskärningar. De har stängt många butiker och det är svårt för dagis och skolor. Barnen var den absolut viktigaste aspekten. Som förälder ser man att det inte kommer att hålla, och då fanns det inget annat val för oss än att flytta.

Ni har alltså flyttat ett gigantiskt 1800-tals hus från Torsåker till en Åländsk ö, mitt i Östersjön. Men ni väljer att inte bo där?

– Vi var rädda för att vi skapade och bestämde livet åt barnen. Att vi genom att bo där ute öppnade för mycket stillasittande och framförallt i dag när många unga sitter framför datorn. Vi bodde ju långt ifrån alla kompisar och om någon ville göra något, exempelvis träna lagsport som fotboll eller rida, så var de tvungna att fara med färja sent på kvällen eller sova över hos någon, säger Erika Molinder.

Vart bor ni och hur är läget i dag?

– Just nu bor vi i stället i Smedsböle i Sunds kommun på Åland. Vi bor här i en liten gård från början av 1900-talet, och vi bygger på Spjutängspå sommaren. Det har inte varit någon brådska sedan vi förstod att vi inte kunde ha det som fast boende, säger hon.