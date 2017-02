Ett hus med många barndomsminnen – titta in i pampiga villan på Strömsborgsvägen

Det är med blandade känslor som Eva Thelin visar runt i sin barndoms hus. Den gröna villan i schweizerstil på Strömsborgsvägen som stadsarkitekten i Gävle, E A Hedin, ritade åt konduktören Per Wesslén 1893. I somras gick Evas mamma bort och nu är det dags för nästa kapitel i husets historia. Om hon hade varit yngre hade hon tagit över själv. Nu hoppas hon på en ny barnfamilj, precis som det var när hon flyttade in 1961.

Hon var sju år när hon kom till huset med mamma och pappa och sin yngre bror och hon stortrivdes från första stund. Huset var stort och spännande med många rum och prång. I början hyrde de ut övervåningen till studenter men så småningom kom det två syskon till och familjen behövde hela huset.

– Jag tyckte om att baka när jag var liten, på den tiden var det mest sockerkakor. Senare när mamma fick dagbarn minns jag att de ofta satt vid bänken under fönstret och bakade. Jag fick också hjälpa till att diska. På jularna och efter andra stora middagar hjälpte vi barn alltid till med disken. Mamma älskade sitt kök. Även här ville pappa bygga om och modernisera men mamma sa ifrån. Hon ville ha köket som det var trots att diskbänken var låg. I dag har den blivit unik, den är ovanligt lång. Kanske den går att behålla.

Slasken finns kvar liksom den fina Söderhamnskåpan över spisen med mönstrat glas. I den långa raden av redalådor hade Evas mamma socker och mjöl. I det platsbyggda vitrinskåpet står det kvar udda koppar från förr. Från början var det ett sovrum där köksbordet står i dag och det väggfasta vitrinskåpet byggde Gunnar där det hade varit en dörröppning. På andra sidan serveringsgången öppnar sig den stora matsalen med ett burspråk, fina porträtt på gamla släktingar, ett tungt glasskåp och enorma fönster.

– Mamma tyckte om att ha middagar och här dukade vi ofta långbord. Hon gjorde gärna fisk och en efterrätt av torkade frukter och vaniljglass som hon vispade ihop med grädde. Samma efterrätt som de hade på bröllopsmiddagen.

Efter middagen kunde det bli kaffe i den stora salongen med en sprakande brasa i öppna spisen.

Bakom hallen finns det rum som blev Gunnars herrum. Där står ett gammalt skrivbord som Gunnars pappa Ansgarius Fahlstedt hade på sitt kontor. Gunnar tog över sin pappas firma, fortsatte bygga och förvalta bostäder. Han tyckte mycket om hus men vägrade att sätta sin fot i Gallerian Nian. Inte ens när Evas lillasyster hade svimmat inne på Nian kunde han förmå sig att gå in. Hon fick klara sig tills mamma Barbro kom. Mamma var lärare och jobbade på olika skolor, många år på Solängen som ligger nära.

Hela vägen upp för trappan dignar väggarna av konst och man kommer till ett TV-rum med bokhyllor och en magnifik kakelugn med dekor i guld och rosa.

– Kakelugnen fungerar jättebra, i den eldade de på vintrarna in i det sista.

Övervåningen har haft många skepnader men mest har det varit en sovvåning. När Eva flyttat hemifrån gjorde föräldrarna ett badrum av hennes flickrum. Med imponerande rymd och ett stort, vackert fönster. Hon pekar på det stora badkaret i hörnet.

– Där hade jag min säng och under fönstret stod en snurrfåtölj i manchester. Det var ju inne då. Jag tror att den finns kvar på vinden. När min syster fick rummet efter mig var väggarna täckta av Magnus Uggla-affischer.

Den sista tiden när Eva har varit i huset och sorterat bland gamla saker har hon upptäckt ett nytt favoritrum. Hon hade inte tänkt på det förut men när hon fick bort möbler och andra prylar såg hon vad fint det var i tvättstugan.

– Titta vilket häftigt bykkar i sten. Och mangeln som står bredvid som man vevar runt med handkraft.

Vi går upp igen och hänger lite i köket. Matbordet i furu ska få flytta till familjens sommarställe. Eva klappar lite på bordsskivan. Hon är rörd men också glad. Tacksam över att ha så många goda minnen från sin uppväxt.

– Min yngsta systers flicka frågade besviket om det inte skulle bli några fler trerättersmiddagar här nu. Så det måste vi ordna. En sista trerättersmiddag som ett avsked av huset.

Gunnar och Barbro Fahlstedt intervjuades på Bygga&Bo i Gefle Dagblad 2004

Huset på Strömsborgsvägen 5 ritades 1893 av dåvarande stadsarkitekten E. A. Hedin. Huset byggdes med stora utrymmen och rik utsmyckning på fasaden, stilen var högsta mode och kallades Schweizerstilen.

År 1961 tyckte Gunnar och Barbro Fahlstedt att radhuset i Olsbacka hade blivit för trångt. De köpte villan på Strömsborgsvägen och flyttade dit med sina barn. Gunnar hade ett stort intresse av hus. Han hade tagit över sin fars firma Fahlstedt bygg tillsammans med sin bror. Barbro jobbade som lärare och var särskilt förtjust i köket.

Köket hade moderniserats på 1930-talet och det lät de sitta kvar. Trots att det hade lägre bänkhöjd än modern standard. Bänkplåten är imponerande lång och på väggen ovanför sitter också en plåt som stänkskydd. Gunnar försökte få bygga om köket flera gånger, men Barbro sa bestämt ifrån. Hon tyckte om sitt kök som det var. ”Det är tur att jag inte är så lång. Annars hade jag kanske fått ge mig”, sa Barbro när jag träffade henne.

Jag träffade dem 2004 och det var roligt för de trivdes så bra i sitt hus. De uppskattade läget och husets möjligheter. Ett tag hyrde de ut studentrum på övervåningen, men allt eftersom de fyra barnen behövde mer utrymmetog de över huset själva.

Gunnar Fahlstedt höll på med fastigheter i hela sitt liv. När han skulle fylla 80 år arbetade han med en utställning och en bok om familjeföretagets historia. Han hade inga tankar på att gå i pension.

Gunnars far Ansgarius Fahlstedt byggde sin första villa i Gävle 1916 på Kungsbäcksvägen. Året därpå byggde han Adolf Ahlgrens stora villa i Villastaden. När Gunnar fyllt tio år fick han följa med sin far ut på byggena.Men ibland fick han sitta kvar i bilen, om det kunde vara farligt. Gunnar mindes materialgården på Näringen där han fick vara på sommarloven och dra spik ur brädor. Allt skulle återanvändas. Han fick 25 öre i timmen och det gjorde jobbet roligare. Han gick i lära hos sin far och började som arbetsledare direkt. Först för ett bostadshus i Tierp och därefter för pensionärsboendet på Brändströmsgatan i Gävle som stadsarkitekten S H Wranér ritade med baldakin. Så småningom gick Gunnar över till att förvalta och tyckte om att lära känna sina hyresgäster.

Han och Barbro träffades första gången 1950. Han hade fått veta att hon gick på lärarseminariet. Då passade han på att gå dit för att titta på en vattenskada. ”Kanske var det med avsikt jag gick till seminariet precis när det var rast,” sa Gunnar glatt när vi sågs.

Byggnadsantikvarien berättar!

Erika Åberg är byggnadsantikvarie i Gävle. Hon är imponerad av husets snickarglädje och dess diskbänksromantik. Här berättar hon om huset.

Huset på Strömsborgsvägen 5 byggdes för 124 år sedan. Då såg Gävle väldigt annorlunda ut. Vallbacken var nästan som landsbygden och på vägarna körde man med häst och vagn. Området ärfortfarande lugnt, trots att det ligger så nära centrum och många uppskattar de slingrande gatorna och de stora trädgårdarna med gamla knotiga träd.

Snickarglädje Bland det första många lägger märke till på huset är snickarglädjen på fasaden mot gatan. Snickeriet ser ut som tårtpapper och bärs upp av konsoler med knoppändar. Att dekorera husfasader med snirkliga trädetaljer blev högsta mode omkring slutet av 1800-talet och stilen kallas Schweizerstilen. Snickarglädjen på det här huset är så tidstypiskt att den fick vara med i boken ”Husmodet - stadsvandringar i Gävle bland husens material”, Länsmuseet Gävleborg 2015.

Påkostad plåt Huset har många fina delar och detaljer i plåt! Taketär ett falsat plåttak med fotränna i stället för hängränna vilket gör att taket ser lätt och smäckert ut. Vissa av stuprören har skarpa böjar, vilket är ett äldre utseende än stuprören med de mjuka böjarna. Det finns också ett väldigt fint dekorerat plåttak över entrén. Plåtarbeten av det här slaget är ett högklassigt hantverk som få behärskar idag, så de är värdefulla. Ett tips är att måla plåt med linoljefärg, det är en lämplig färgtyp för många olika typerav material både inomhus och utomhus.

Diskbänksromantik Apropå plåt – kolla in diskbänken i köket! Den är ovanligt lång och som de flesta gamla diskbänkar är den gjord av en tjock och slagtålig plåt som saknar motstycke på marknaden i dag. Kanske går den att putsa upp med kromglans och återanvända om köket restaureras.

Erika Åberg Byggnadsantikvarie, programledare för Det sitter i väggarna, SVT1. Skribent i Gård & Torp. Redaktör för boken Husmodet

Ur boken Husmodet om materialet trä i arkitekturen.

Snickarglädje på Vallbacken

Under 1800-talets andra hälft blev det vanligt med snickarglädje. Man började bejaka träet och försökte inte efterlikna stenhusen för att höja statusen längre. I takt med att sågarna och snickerifabrikerna växte fram började det komma monteringsfärdiga hus. Det var en nyhet att kunna beställa färdiga utsmyckningar ur en katalog. De konstfulla utsirningarna kunde vara vackra som spetsarna på en duk och påminner om både virkning och knyppling. Fjällpanel på fasaden är ett annat exempel på hur man skapade en dekorativ och mönstrad yta av trä. På Strömsborgsvägen finns det flera paradvillor med mycket snickarglädje.