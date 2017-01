Sommaren 2015 bestämde sig Per Gustafsson från Falun för att ta sitt båtintresse till en ny nivå. Han gjorde sig av med sin dåvarande bostad, för att flytta in på sin båt på heltid. Nu bor han i en hamn söder om Stockholm, i sin Princess 65 som inhyser hela fyra sovrum. Häng med och hälsa på Per på båten i TV-inslaget här.