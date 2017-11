Mattias Ekholms känslosamma ord om Ida Björnstad – och uppmaning till Mora: "Där kan Leksand vänta"

De flesta har tid i två-tre minuter. Andra spelare kanske ger dig fem, men då handlar det ofta om att trycket från övriga journalister inte är så pass stort.

Med Mattias Ekholm är det annorlunda.

När jag träffar honom i Nashville Predators bortaomklädningsrum i Honda Center ger han sin gamla lokaltidning både tid och utrymme. Trots att nordamerikanska journalister och en annan svensk journalist väntar ivrigt på att få några kommentarer från den reslige masen.

Där och då, i ett sommarvarmt (med svenska mått) Kalifornien, ska Nashville försöka vända en säsongsstart som varit missberäknad och svag.

– Det har varit upp och ner. Vi förväntade oss en snabbare och bättre start, men vi är med i racet och vi är i en tajt division. Resultat- och spelmässigt hade vi kunnat börja bättre, men det börjar se bättre ut och vi har visat stundtals att vi kan komma upp i den nivå vi hade i slutspelet. Det känns skönt, att det finns där – men vi måste plocka fram det oftare, säger Ekholm innan jag ber honom rescensera sin egen höst.

– Jag brukar ofta vara en spelare som följer lagets formkurva. Går laget bra, då går jag bra och vice versa. Det har varit helt okej hittills, jag får spela mycket och försöker göra det bästa av det. Det har varit en okej säsong, men självklart finns det rum för förbättring.

Förbättring?

Ja, det kan man lugnt säga att det blev efter bortaturnén i Kalifornien. Nashville har, just nu, sju segrar på de åtta senaste.

Mattias Ekholm är stekhet.

Han har gjort mål i fyra raka matcher (klubbrekord för en back i Nashville), spelar runt 25 minuter varje kväll och är en av spelarna som coachen Peter Laviolette lutar sig mot – i alla lägen.

Nashville-tåget, med Ekholm i spetsen, har fått upp ångan.

Och nu börjar det på nytt i Nordamerika snackas om att Nashville kanske är den hetaste kandidaten till att tåga mot en ny final.

– Det är absolut jättelätt att säga att vi vill gå till final igen, men just nu är fokus först och främst på att ta oss till slutspel. Vi har många matcher kvar att spela och det är en lång väg att vandra. Vi måste vara ödmjuka, för det är en ny säsong och att vi ska gå till final igen är inget som är självklart. Men vi har ett mål och vi vet vilket bra lag vi kan vara när alla bidrar och är på topp. Vi vet vad som krävs nu för att ta oss till final och det är något jag vill uppleva igen, säger Mattias.

Påverkade finalspelet er start tror du, att pressen och förväntningarna blev större på er – både i laget och utifrån?

– Både ja och nej. Man måste var ödmjuk och ärlig med att vi inte haft samma vila som de andra lagen heller. Det skiljer nästan två månaders vila för de lag som inte gick till slutspel och det spelar självklart in. Det går båda vägarna. Vi har visat att vi är ett bra lag, och det vet alla om.

Sommaren hemma i Sverige blev speciell för Mattias Ekholm.

Av flera anledningar.

Kort – på grund av finalspelet mot Pittsburgh Penguins.

Hektisk – ett nyköpt hus i Borlänge skulle ställas i ordning och samtidigt väntade familj och vänner.

Känslosam – sambon Ida Björnstad bestämde sig för att lämna drömjobbet på C More för att flytta över till Mattias i Nashville.

– Jag vet vad hon gör för min och vår skull, det är fantastiskt, säger Mattias och ser märkbart rörd ut.

– Det har varit grymt och jag uppskattar att hon flyttat över enormt mycket för jag vet vilken uppoffring det är att släppa hennes karriär där hon klättrat högt upp i ett av Sveriges största mediahus.

– I en perfekt värld hade hon kunnat fortsätta jobba med det hon älskar och det jag vill att hon ska få göra. Men just nu är det svårt eftersom att mitt schema inte passar hennes. Det känns hur bra som helst och allt är så mycket lättare nu när hon är här. Vi kan prata varje dag, hela tiden, och inte behöva anpassa oss efter tidsskillnad eller andra saker.

Läs mer: Borlängevilla påskriven för 6,45 miljoner – köparen NHL-spelande Vikarbying

Sammanlagt var Mattias, tillsammans med Ida, hemma i ungefär åtta veckor, fyra i Dalarna och fyra i Stockholm.

Sedan blev det en snabbvisit till Idas föräldrar i Storuman.

– Sommaren var bra, men kort. Väldigt kort tyvärr. Vi var hemma först i slutet av juni och det var första gången det har hänt under min NHL-karriär. Jag skulle samtidigt aldrig byta bort den upplevelse vi hade i slutspelet mot en längre sommar. Det var bara roligt att vi gick långt.

Vad hann ni göra under sommaren då?

– Vi blev med hus under vintern så det handlade mest om att ställa i ordning det under sommaren. Sedan ser man inte vänner och familjen allt för mycket under säsongen, så vi spenderade mycket tid med dem. Man försöker hänga med alla så mycket det går, men två månader går väldigt snabbt när alla vill komma och hälsa på. Vi åkte inte utomlands eller gjorde några större aktivititer utan vi var hemma i huset och träffade nära och kära.

På tal om familjen, hur ofta får du besök hemma i Nashville?

– För ofta, säger Mattias och skrattar.

– Nej, men det har varit rätt mycket faktiskt under mina fem år i NHL. Något år åkte farsan och morsan hit tre gånger. Sedan hälsar Idas familj och vänner på. Det blir lite ruljans och det är kul att folk vill hälsa på. Men det är också vår vardag. Vi vill ju "underhålla", om man ska använda det ordet, våra gäster för att deras resa ska bli bra. Det är en balans helt enkelt.

Ni har många gästsängar låter det som?

– Haha, ja. Vi har faktiskt nyligen köpt ett hus så vi har gott om gästsängar. Det är bra.

Paret Ekholm/Björnstad träffades under Idas kampanj #GeBortTillSport för snart två år sedan. Sedan sommaren 2016 har de varit ett par och under deras första år tillsammans kombinerades ett NHL-liv med en tv-karriär i Sverige.

Distansförhållandet tärde, och kärleken var för stor.

Därför blev de sambos i augusti– och snart väntar ett nytt, stort äventyr för paret.

I april blir de föräldrar.

– Det känns jättestort. Det är något jag sett fram emot hela livet och det känns hur grymt som helst med Ida som mamma. Hon är en underbar person och vi ser fram emot det båda två, säger Mattias och ler.

– Sedan inser jag också att jag inte kan sova mina tio timmars skönhetssömn innan match utan att det kommer bli några timmar mindre, men det är det värt. Jag är sjukt laddad och just nu är det bara glädje när jag tänker på det. Även om det blir en utmaning i vardagen, men bara man vill går det.

Hur tror du att ditt hockeyspelande kommer påverkas?

– Det kommer påverka, absolut. För mig är det självklart att barnet och familjen kommer vara nummer ett. Det blir en omställning, men det betyder samtidigt inte att hockeyn måste prioriteras bort utan jag tror att det går att kombinera. Det är svårt att säga i dag exakt hur ett barn kommer påverka hockeykarriären, men med en förstående sambo vet jag att det kommer gå hur bra som helst. Det kommer vara en ren glädje.

Ren glädje, sportsligt sett, fick han uppleva i våras. På distans.

Då gick Mora, hans lag, upp i SHL när antagonisten Leksand besegrades i kvalet.

I en av periodpauserna mot Minnesota Wild tittade Ekholm på mobilen och såg att klubben gjort det många trodde var omöjligt.

– Vi var mitt uppe i vår säsong så jag kunde inte fira fullt ut, men det var självklart en grymt kul nyhet att få. Det var speciellt.

Hur var relationen med Filip (Forsberg) då?

– Jag försökte hålla mig på min planhalva om man säger så. Klart att jag var glad, men man måste samtidigt vara ödmjuk för jag vet hur jobbigt det är att åka ut. Jag har full respekt för det och vi är bra polare, sedan hade han det tuffare än vad jag hade, men vi förstod varandra.

Läs mer: Dalaspelarna utsedda till assisterande kaptener i NHL-laget

Mattias säger alltid "vi" när han pratar om Mora.

Det låter nästan som att han inte lämnat klubben.

– Vi (Mora) spelade grymt bra i kvalet och det var oerhört kul att se. Det var nästan för bra för att vara sant. Sedan ska man vara ödmjuk och inse att SHL kommer fortsätta vara tufft. Vi försöker klättra i tabellen och inte hamna i ett negativt kval för där kan Leksand vänta. Vi är inte på toppen av världen bara för att vi slog dem i våras utan vi måste vara ödmjuka.

– Men det är grymt kul att vi har ett lag i SHL igen och jag tycker ändå att laget gjort mer än vad man kan förvänta sig. Förhoppningsvis lyfter det ännu mer under säsongen.

Vad betyder Mora för dig i dag?

– Jag känner (Peter) Hermodsson, de flesta på kansliet och har min hockeyskola där som är ett välgörenhetsprojekt. Jag försöker få fler barn att börja spela och jag vill dra mitt strå till stacken och hjälpa till. I laget är det mycket nytt så det är egentligen bara (Alexander) Hilmersson, som jag spelat med sedan hockeygymnasiet, som jag har lite kontakt med.

– Men vi har några samarbeten och snackar ibland. Jag skulle säga att jag har en grym relation med Mora.

