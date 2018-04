Myhrer slalomkung i Lindvallen

Ski Funtastic är en jättemönstring med alla de främsta svenska åkarna på plats, liksom hela den nordiska eliten.

Med startnummer ett kopplade André greppet redan i det första åket och kunde sedan försvara ledningen i åk två.

Det stora glädjeämnet i fredagens slalom var ändå unge klövsjöåkaren, 18-åriga Carl Jonsson, som slutade sexa. Sjätteplatsen i all ära, men för de unga åkarna är det FIS-punkterna som är de viktigaste och för Carl blev det hans bästa hittills i karriären.

Damerna körde samtidigt en internationell storslalom och med alla de bästa svenska åkarna på plats så var det intressant att se att två 18-åriga tjejer, Sara Rask, Sollentuna och Hilma Lövbom delade prispall med tvåan Lisa Blomqvist, Umeå.

Landslagstjejerna Sara Hector, sexa, Estelle Alphand sjua och Frida Hansdotter, tia, fick nu se en ny generation ta för sig.

Bästa dalaåkare blev Moras Fanny Axelsson som slutade 13:3.

Lördagen är damernas dag, då handlar det om Miss Ski Funtastic med anor från70-talets Lady Lange som senare blev Miss Rossignol.

Resultat: H17 slalom: 1) MYHRER André, Bergsjö-Hassela AK 1:34.63, 2) MONSEN Marcus, NOR 1:35.05, 2) JOHANSSON Emil, SK Vitesse 1:35.05, 4) ASK Jesper, IFK Arvidsjaur AK 1:35.36, 5) GRYM Hannes, Storklintens AK Skalp 1:35.37, 6) JONSSON Carl, Klövsjö Alpina 1:35.58, 7) KÅHRE Rickard, Hjortens SK 1:35.71, 8) LUNDBÄCK Gustav, Luleå AK 1:35.84, 9) BRUDEVOLL Bjoern, NOR 1:35.85, 10) EIDE Peder Dahlum, NOR 1:35.93, 11) RÖNNGREN Mattias, Åre SLK 1:36.14, 12) GRAHN Dan Axel, Östersund-Frösö SLK 1:36.43.

D17 storslalom: 1) RASK Sara, Sollentuna SLK 2:02.26, 2) BLOMQVIST Lisa, UHSK Umeå SK 2:02.66, 3) LÖVBLOM Hilma, Täby SLK 2:02.80, 4) SKJOELD Maren, NOR 2:03.32, 5) SÄFVENBERG Charlotta, UHSK Umeå SK 2:03.36, 6) HECTOR Sara, Kungsbergets AK 2:03.61, 7) ALPHAND Estelle, Åre SLK 2:03.64, 8) FERMBÄCK Elsa, Vemdalens IF 2:03.69, 9) HÖRNBLAD Lisa, Höga Kusten AF 2:04.01, 10) HANSDOTTER Frida, Norbergs SLK 2:04.24, 13) AXELSSON Fanny, IFK Mora AK 2:04.99, 13) KARLSSON Hildur, Sälens IF 2:04.99, 16) JANSSON Louise, Sälens IF 2:05.25