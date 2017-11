Pelle Olssons första nyförvärv i hamn – Makondele klar för Sandviken: "Har ett par år kvar"

Den senaste säsongen spelade René Makondele för Gefle IF i superettan där han stod för två mål på 18 matcher.

Nu har den 35-årige mittfältaren skrivit på för ett år med division 1-klubben Sandvikens IF.

-Jag tycker fortfarande det är väldigt roligt att spela fotboll och känner i kroppen att jag har ett par år kvar att ge. När SIF hörde av sig kändes det som ett bra steg att ta och jag ser fram emot nästa säsong", säger han till klubbens hemsida.

Totalt har han gjort 337 matcher i allsvenskan där han förutom Gefle IF representerat klubbar som Djurgårdens IF, Helsingborg och BK Häcken. Nye tränaren Pelle Olsson har all anledning att vara nöjd med sitt första nyförvärv.

-Vi får till oss en väldigt professionell spelare som har en extremt lång karriär i svensk elitfotboll. Vi är säkra på att Makondelé kommer att bidra till lagets utveckling på ett positivt sätt såväl på planen som utanför, säger han.