Mittmedia Sport storsatsar på division 1 norra.

I samarbete med Norran och VK media kommer vi under torsdagskvällen livesända en uppesittarkväll med norrettan-fokus där vi kommer analysera och ta tempen på lagen Assyriska FF, BK Forward, Karslunds IF HFK, Rynninge IK, Sandvikens IF, Syrianska, Umeå FC, Team TG FF, VSK och Skellefteå. FF. Live-rapporter kommer att avverkas från Sandviken, Umeå, Skellefteå, Örebro och huvudstudion i Västerås.