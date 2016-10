Trio från Sandviken utsedda till division 2 Norrlands bästa spelare

Sandvikens IF har redan vunnit division 2 Norrland säsongen 2016. Sporten har tidigare berättat att tre spelare från laget hade chans att bli framröstad som årets spelare i serien.

Nu står det klar att samtliga tre tog hem sina kategorier. Olof Mård som bästa back, John Junior Igbarumah som bästa mittfältare och Marcus Hägg som bästa anfallare. Hägg leder skytteligan i division 2 Norrland med sina 31 mål med en match kvar att spela.

Läs även: Saken är klar: Sandviken går upp i div 1: "Helt fantastiskt"

– Marcus Hägg har blivit precis den pålitliga målskytten som Sandviken ville ha, hans målsnitt är fantastiskt och det ska bli spännande att se honom i division 1 nästa år. Men det är inte omöjligt att han spelar ännu högre upp i seriesystemet, jag skulle inte bli förvånad om han åtminstone får visa upp sig för en Superettan-klubb inför nästa säsong, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet, som anordnar tävlingen, i ett pressmeddelande.

Läs även: Krönika: Rödvästarna är tillbaka

Priset för bästa målvakt i division 2 Norrland gick till Hudiksvalls Niclas Larsson. Samtliga spelare har nu chansen att bli utsedd till Sveriges bästa spelare på respektive position. De ställs mot vinnarna i de övriga division 2-serierna och vinnaren utses senare i oktober.

Fakta: Här är trions konkurrenter

Bästa spelare i Sveriges övriga division 2-serier:

Norra Svealand: Bästa målvakt: Anton Hermansson, BKV Norrtälje, Bästa back: Carl Klinton, Skiljebo SK, Bästa mittfältare: Emil Skogh, BKV Norrtälje, Bästa anfallare: MikaelThorstensson, Sollentuna FK

Södra Svealand: Bästa målvakt: Gabriel Bulut, Linköping City, Bästa back: TobiasGündüz, Arameisk-Syrianska IF, Bästa mittfältare: Stefan Ostojic, Arameisk Syrianska IF, Bästa anfallare: Emil Fritzell, Eskilstuna City FK

Norra Götaland: Bästa målvakt: Kristofer Hedlund, Karlstad BK, Bästa back: FredrikBrändén, IFK Uddevalla, Bästa mittfältare: Gustav Karlsson, Skövde AIK, Bästa anfallare: Sargon Abraham, Skövde AIK

Södra Götaland: Bästa målvakt: Sebastian Halle, FK Karlskrona, Bästa back: Adnan Gerzic, FC Rosengård, Bästa mittfältare: Anton Dahlström, FK Karlskrona, Bästa anfallare: Mohamed Ramadan, FC Rosengård

Västra Götaland: Bästa målvakt: Nicolas Sharro, Assyriska BK, Bästa back: Per Gulda, IS Halmia, Bästa mittfältare: Simon Guli, Assyriska BK, Bästa anfallare: Emil Åberg, Eskilsminne IF