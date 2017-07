Bekräftat: Johan Oremo lämnar Gefle IF – klar för allsvenskan och Halmstad BK

Johan Oremo närmar sig Halmstad BK med storsteg. Geflespelaren är bara en läkarundersökning från att spela i allsvenskan resterande delen av säsongen.

– Det ska bli otroligt kul och motiverande att komma tillbaka till Allsvenskan. En riktig morot, säger han till Hallandsposten.

Gefle IF är själva nöjda med Johan Oremos tid i klubben.

– Det är stort för en förening som Gefle IF att få ha haft en så vass målgörare som Johan Oremo med i laget under så många år. Det är med dubbla känslor som vi idag önskar Johan all lycka i Allsvenskan med Halmstad BK. Överenskommelsen med Halmstad är fördelaktig givet föreningens ekonomiska situation, men Johan Oremo är också en skicklig och erfaren fotbollsspelare och en god förebild utanför planen. Sådana lämnar alltid ett tomrum efter sig, säger klubbdirektör Pär Lagerström och fortsätter:

– Vi har haft ett långt och gott samarbete och vår avsikt, som förening, är inte att stoppa trotjänare som Oremo till fortsatt utveckling i karriären, avslutar Pär Lagerström.

Flytten innebär att han går från en bottenstrid till en annan bottenstrid. Gefle IF ligger just nu sist i superettan – och Halmstad BK konkurrerar om platserna precis ovanför kvalstrecket.

– Det ser jag bara som en utmaning, att komma till Halmstad och försöka hjälpa laget kvar i den högsta serien.

Han berättar om den tuffa situationen i Gefle.

– Vad som har gått snett är det svårt att sätta fingret på. Men fick en tung start med dåliga resultat och det har färgat av sig hela våren. Men tränarbytet innebar ett uppsving som kommer att bära frukt i höst så jag är övertygad om att klubben ska klara av det.

Oremo medger att han inte har superkoll på sin nya klubb.

– Jag har du bara sett laget på tv. Men det är ett ungt lag med en ung tränare som gjort många bra prestationer utan att ha fått resultaten med sig. Så det hoppas jag kunna bidra med så att det vänder, säger han.

Sporten erfar att summan för övergången landar på ungefär en miljon kronor.