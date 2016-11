Gefle IF:s ordförande: "Vi ska tillbaka direkt – det är både vårt sportsliga och ekonomiska mål"

Han gör sitt första år som ordförande – och fick alltså vara med om att GIF åkte ur allsvenskan efter tolv år.

– Trist självklart. Tråkigt. Men laget har gjort en stark uppryckning. Thomas Andersson och Marcus Bengtsson ett kanonjobb. Man gav aldrig upp, utan kämpade och krigade in i det sista. Det jobb som gjordes sedan omstarten hade räckt till fortsatt allsvenskt spel.

Men nu blev det inte så.

Nu blev det superettan.

Vilket får konsekvenser.

– Att vi ramlar ur kommer inte som en chock, utan vi har jobbat med två parallella planer. Nu är det den för superettan som vi vår använda.

Den betyder en ny sportslig utmaning, att omgående försöka ta sig tillbaka till allsvenska, och samtidigt göra det i en besvärlig ekonomisk situation.

– Det är tufft ekonomiskt och det blir tufft ekonomiskt. Vi kommer att göra en förlust i år.

Räcker det egna kapitalet, 2,7 miljoner kronor i senaste bokslutet, för att täcka det?

– Ja, det räcker. Men samtidigt kommer vi att jobba med en snävare budget. Det försvinner pengar när man åker ur allsvenskan.

Hur mycket?

– Mellan sju och åtta miljoner kronor. Det visste vi om. Runt fem miljoner kronor är minskningen av de s k TV-pengarna från Svensk elitfotboll från allsvenskt spel till superettan och sedan tappar vi runt två miljoner kronor i minska publikintäkter också.

– Den budget vi har lagt nu bygger på att vi kommer tvåa i superettan och får pengar från SEF på den nivån, 5,5 miljoner kronor.

Samtidigt sänks spelarlönerna till superettannivå och hyran för Gavlevallen till Gävle kommun reduceras också.

Årets resultat räddas också aningen av s k Solidarity Payment från Uefa, där Gefle IF hade räknat med runt en miljon kronor i bidrag – men hamnar på runt 2,3 miljoner kronor. Pengar som är öronmärkta för ungdomsverksamhet.

Ni måste alltså gå upp direkt igen för att budgeten ska gå ihop?

– Ja, men det är också ambitionen. Och jag tycker den är realistisk. Det här laget som åkte ur nu är ett av de bästa vi haft, trots resultatet. Därför tror vi på det här.

Men det blir inte samma lag i superettan som i allsvenskan?

– Nej, det blir det inte. Men det finns en stomme av starka karaktärer i laget som blir kvar och de kommer att betyda mycket.

– Men hur laget kommer att se ut, det får du fråga sportchefen om. Det sköter han.

Du är inte orolig över att Gefle IF kan göra som lag som Mjällby, BP, Öster – och åka rakt igenom seriesystemet?

– Nej, det är jag inte. Det lag vi kommer att ha är för bra för det. Eller vadå, orolig kan man väl alltid vara – men det är verkligen inget jag tror kommer att hända.

Gefle IF har till kommande helg en inplanerad konferens på Engeltofta, som under söndagen kommer att avslutas med ett styrelsemöte.

– Under lördagen är hela personalen i Gefle IF på plats, på inbjudan av styrelsen. Vi ska ordentligt gå igenom och diskutera vad Gefle IF står för, så att alla känner och vet det.

Som är?

– En mångfald inom idrotten, en bredd på verksamheten från elit till engagemang på ungdomsidan. Vårt arbete med ungdomar på Sörby ip är basen i vår verksamhet – men sedan behöver i ett elitlag som drar in pengar.

Med det senare har ni väl stått och stampat, trots Gavlevallen?

– Ja, vi har varit för dåliga på det. Hela projektet Gavlevallen har under många år tagit så mycket kraft att vi inte har hunnit med att skapa intäkter.

– Där måste vi bli bättre, mycket bättre. Men vi måste jobba smart. Och vi måste också bli bättre på att tala om vad Gefle IF gör i samhället, där har vi varit för blygsamma tidigare – men nu har vi återanställt en person på en tjänst som ska jobba med den kommunikationen.

Finns det en koppling mellan det och intäkter?

– Absolut. På lokal nivå är det oerhört viktigt att politiker och företag ser vad vi gör. Brynäs har varit bra på det.

Förresten, vad hade du själv kunnat göra bättre under det här året?

– Jag vill inte recensera mig själv. Jag kom in i verksamheten när det fanns en budget satt. Jag vet vad jag har gjort och jag vet vad jag inte har gjort.

Har du samma energi i din roll som ordförande som när du tillträdde?

– Absolut. Det är ingen skillnad. Det går upp och ned i idrott. Vi har många visioner i Gefle IF, nu får vi bara sortera lite mer i dom.

Och ni ska tillbaka till allsvenskan?

– Ja, vi hör hemma där.

FAKTA

Gefle IF:s publiksnitt (tabellplacering i allsvenska det året)

2005: 5 729 (11)

2006: 5 029 (9)

2007: 5 156 (10)

2008: 3 918 (13)

2009: 4 314 (10)

2010: 3 500 (14)

2011: 4 286 (9)

2012: 3 387 (11)

2013: 3 771 (12)

2014: 3 751 (14)

2015: 4 258 (10)

2016: 3 283 (15)

Superettan 2017

Dalkurd, Varberg, Åtvidaberg, Trelleborg, Gais, Örgryte, Frej, Värnamo, Degerfors, sedan Öster och BP från ettan, Falkenberg och Gefle IF från allsvenskan – och kvalen Halmstad–Helsingborg, Syrianska–Vasalund och Assyriska–Norrby.

