Hett men hårt – Hjelte och Sporten provsitter Gefle IF:s nya värmebänkar

Jakob Hjelte är, tyvärr för hans del, en av de spelare som tillbringat mest tid på GIF:s avbytarbänk den här säsongen. 14 inhopp och endast en match från start har det blivit. Nu har fällstolarna i plast bytts ut mot bänkar i stålkonstruktion där Gävle Energi med hjälp av vattenburen fjärrvärme ser till att spelarna får 30 grader under rumpan.

Det blir premiär för de nya bänkarna i matchen mot Elfsborg på söndagen, men Sportens utsända provsatt i solskenet medan Gefle IF genomförde fredagsträningen och vi kan konstatera två saker: bänkarna är mycket riktigt varma, men samtidigt väldigt hårda.

– Jo, man får väl lägga någonting på, det värmer nog igenom ändå, säger Jakob Hjelte.

Har det varit kallt på bänken?

– Det brukar kunna bli det, speciellt om man värmt upp och blivit svettig och går och sätter sig igen.

Var finns de bästa avbytarbänkarna i allsvenskan?

– Halmstad, fast de åkte ju ner. Där har de riktiga racingstolar, det är de ensamma om. Men Friends och Tele 2 är också bra, där sitter man i sköna fåtöljer med flaskhållare. Men det är ingen som har värme som vi.

Faktum är att Gefle IF, tillsammans med just Elfsborg, är det lag i allsvenskan som gett sina avbytare minst speltid i år enligt en uträkning som Fotbollskanalen har gjort, även om Thomas Andersson har varit mer benägen att göra byten än vad Roger Sandberg var under sin tid som GIF-tränare.

Och få byten är inget nytt, så har det varit under lång tid i Gefle IF menar Andersson. Från läktaren bakom honom brukar det hagla synpunkter på vem som borde bytas ut och vem som borde komma in. Ett byte är dock alltid en avvägning av vad som behöver åstadkommas på plan, vem som är het och inte, och hur trött eller pigg en spelare är.

Mot Örebro senast gjorde han dock två byten redan i paus vilket inte hör till vanligheterna – Bonsu och Oremo ut, Bååth och Dioh Williams in.

– Då handlade det om att vi behövde vinna fler dueller på mitten och tog in Bååth som är stark i det spelet, och Dioh eller Oremo var en svår uttagning redan från början. Vi vill få igång Oremo som haft svagare form efter sitt brutna tumme i somras. En sån grej kan väcka laget också, och vi gjorde ju också mål direkt i andra halvlek, säger Thomas Andersson.

– Men det kanske vi hade gjort annars också, det svaret får man aldrig.

Jakob Hjelte hoppas hur som helst få slippa avbytarbänken – trots den nya värmen.

– Jag tycker jag har hittat en högre lägstanivå och har känt mig het sen i somras. Jag hade velat spela mer, det är svårt att påverka matcherna när man bara får 10-15 minuter, men det är upp till Thomas att bestämma.