Johan Bertilsson uppges värvas av Östersunds FK: "Har väldigt många spelare på radarn"

Fotbolldirekt.se publicerade under tisdagen uppgifter om att Johan Bertilsson, som gjorde åtta mål och nio assist för Gefle IF under den gångna säsongen, nu ska vara klar för spel i ÖFK.

– Vi har väldigt många spelare på radarn och vi känner till Bertilsson väl. Det gör alla i Fotbollssverige efter hans säsong, men så vitt jag vet är han i Gefle nu och det är inget som vi har på radarn just nu, säger ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg.

– Om jag skulle kommentera varenda spelare som kopplas ihop med oss skulle jag bli snurrig. Vi fokuserar på de spelare vi har. När det gäller att få in fler spelare kommer vi att återkomma.

I nuläget för ÖFK diskussioner med Stefan Karlsson och Brwa Nouri om att eventuellt förlänga kontrakten, men klubben siktar på att kunna presentera nya spelare inom kort.

– Vi har en ambition att kunna skriva med en till tre spelare innan 4 januari då vi samlas åter.

Från Gefle IF:s sida ser sportchefen Hasse Berggren sin poängkung Bertilsson, som hade utgående kontrakt, som förlorad.

– Men till vilken klubb han går har jag ingen aning om, säger Berggren, som berättar att flera klubbar visat intresse för 28-åringen.

– Jag har fått påringningar från olika klubbar som frågat lite. Men för Johans skull så kommenterar jag inget om det.

Johan Bertilsson meddelar i ett sms till Sporten att han inte vill kommentera sin framtid eller klubbar för tillfället.