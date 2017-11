Klart: Här kommer Dalkurd spela sina allsvenska matcher – kommer dela arena med GIF

Under onsdagen hölls ett möte mellan Dalkurd, Gefle IF och Gävle kommun för att reda ut vad spel på Gavlevallen för Dalkurd nästa säsong skulle innebära och om detta skulle få några konsekvenser för Gefle IF.

Efter mötet stod det klart att Dalkurd nu har fått grönt ljus för att spela 15 matcher i allsvenskan på Gavlevallen under nästa säsong.

– Vi har haft ett första möte där kommunen meddelat att beslut är taget där Dalkurd kommer spela sina 15 hemmamatcher nästa år på Gavlevallen och då är det klart att vi måste börja föra ett resonemang om hur det här ska fungera. Och vi kommer behöva ha fler separata sittningar med framför allt Dalkurd, säger Malin Rogström till P4 Gävleborg.

För att få till ett så bra samarbete som möjligt mellan de två lagen som kommer nyttja arenan under nästa säsong kommer de nu jobba för att få fram ett samarbetsavtal.

– Dalkurd är väldigt samarbetsvilliga, så förhoppningsvis kommer det gå väldigt bra men jag tror att det är jätteviktigt att vi har ett avtal att luta oss mot för att undanröja eventuella konflikter, säger Rogström.

För Plus-kunder: Gefle IF:s ordförande: "Vi ser självklart risker med att Dalkurd spelar på Gavlevallen"

För Plus-kunder: Beskedet från Västerås stad – säger nej till Dalkurd: "VSK:s nej väger tungt"

För Plus-kunder: Avslöjar: Dalkurd och Forssa överens om ungdomsverksamheten – här är ansökan till förbundet