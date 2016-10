Osannolik kvittering för GIF på Gamla Ullevi – i slutsekunden

Innan landslagsuppehållet var det Johan Oremo som räddade en poäng när han gjorde 2–2 mot Elfsborg i den fjärde övertidsminuten.

På Gamla Ullevi mot IFK Göteborg var det mittbacken Joshua Nadeaus tur att agera poängfixare för GIF.

Men frågan är om det räcker?

Fyra omgångar återstår av allsvenskan. Gefle IF har nu fem poäng upp till Helsingborg på kvalplats.

Detta efter 3–3 borta mot IFK Göteborg efter en osannolik poängräddare i form av mittbacken Joshua Nadeau som gjorde sitt första mål i GIF-tröjan.

GIF gav Göteborg en rejäl match och försökte verkligen gå för poäng – ja, till och med seger.

Det blev en pinne. Som kan visa sig mycket värdefull till slut.

Efter Simon Skrabbs tidiga ledningsmål på Bertilssons fina inlägg från höger tog Göteborg över matchen totalt och tryckte tillbaka Gefle som fredade sig fram till slutminuterna av första halvlek.

Emil Salomonsson vinklade in 1–1 och när Sören Rieks satte 2–1 sju minuter in på andra halvlek kändes det rätt kört för GIF. Men Thomas Andersson bytte in Johan Oremo och satsade på tre anfallare.

Det gav resultat. Dioh Williams snurrade upp hela Göteborgsförsvaret men precis när han dragit bort målvakten John Alvbåge och skulle skjuta in bollen i det öppna målet revs han ned av Tom Pettersson.

Martin Rauschenberg skickades fram för att kvittera till 2–2 – och det fixade han.

Men trots en man mer och fortsatt offensiv från Gefles sida kom 3–2 för IFK Göteborg vilket såg ut att bli segermålet.

Men i den tredje övertidsminuten fick GIF en frispark som Simon Skrabb lyrade in och Joshua Nadeau nådde bollen före Alvbåge i IFK-målet och nickade in 3–3 – det sista som hände i matchen.

Nu väntar Sundsvall på fredag på hemmaplan för Gefle IF.

Fakta: BottenstridenÅterstående matcher i kampen om kvalplatsen:

Helsingborg:Örebro (b)Djurgården (h)Falkenberg (b)Jönköping (h)

Gefle:Gif Sundsvall (h)Kalmar (b)Malmö FF (h)Östersund (b)