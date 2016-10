Ratad i GIF – här är Eric Larssons gruvliga revansch: "Det är klart att jag ville fira"

Ratad i Gefle IF – nu kan de ha varit just Eric Larssons vänsterkanon som till sist skickar ner GIF i superettan.

Dessutom vann han en hel del pengar åt kompisen Erik Törnros, som just nu gör succé i Finland.

– Han hade spelat på mig som målskytt så han är glad nu, säger Gävlesonen efter sitt första allsvenska mål för Sundsvall.