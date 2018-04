Strömsbro IF hjälper Dalkurd i fotbollsallsvenskan: "Vi räddar vår egen verksamhet med det här"

För att Dalkurd ska kunna spela sina hemmamatcher i Gävle räcker det inte med att man hyr arenan Gavlevallen av Gävle kommun.

Det behövs även personal.

Och det kan Strömsbro IF hjälpa till med.

– Dalkurd har hört av sig till både Brynäs IF och Gefle IF, men de har ju haft fullt upp med sitt. Men via Johan Cahling i Brynäs fick vi en förfrågan från Dalkurd – och vi har haft mycket bra samtal med klubben, säger Ulf Rönnewald.

Lösningen blir att Strömsbro IF nu ställer upp med funktionärer som publikvärdar, kioskpersonal och bollpojkar.

– Nu på söndag blir det lite över 40 personer totalt sett. Då kommer Dalkurd att behöva hyra in lite personal, för vi får inte loss fler. Men sedan kommer vi att ha möjlighet ha få fram fler funktionärer.

Det här är dock självklart inget ideellt uppdrag som Strömsbro IF ger sig in på.

– Nej, det är en affärsuppgörelse med Dalkurd som både de och vi är nöjda med.

Strömsbro får ersättning för sitt arbete. Och det är ersättning som behövs för att kunna fortsätta med den egna verksamheten.

– Det här var en möjlighet som dök upp som det inte tog lång stund att få med hela föreningen på. Folk från innebandyn, fotbollen och hockeyn ställer upp.

– Vi behöver nämligen de här pengarna.

Anledningen är att Strömsbro IF bara i år räknar med att få ökade kostnader eller intäktsbortfall på motsvarande 380 000 kronor.

– Det är planhyrorna till Gävle kommun som ökar, samtidigt som LOK (lokala aktivitetsstödet) minskar. Det är mycket stora pengar för oss. Oerhört jobbigt, så därför är det här samarbetet med Dalkurd oerhört viktigt för oss.

– Vi är i en oerhört tuff sits, men det här är en möjlighet att få in pengar till vår verksamhet och vi är faktiskt tacksamma att den dök upp.

FOTNOT: Dalkurd första match på Gavlevallen spelas mot Östersund på Gavlevallen kl 17.30 på söndag.