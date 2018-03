Sandvikens IF firar 100 år med jubileumsmatch mot Djurgården – och har planer på att spela i Göransson Arena

Den matchen, som spelas onsdag 20 juni kl 19.00, är det första stora evenemanget som uppmärksammar den klassiska klubbens 100 år.

Det blir en jubileumsmatch, men det blir inte någon jippomatch.

– Nej, vi kommer att ställa upp med ett bra lag – och det kan man räkna med att Djurgården också gör eftersom det är uppehåll i allsvenskan. Så det blir en riktig match – mellan två klassiska lag, säger Anders Eriksson, Sandvikens IF:s klubbchef.

Varför Djurgården som motståndare?

– Det är en storklubb som det finns naturliga kopplingar till. Ronald Åman som slog igenom i SIF på 70-talet spelade ju i Djurgården och Pelle Olsson som tränar oss har ju tränat Djurgården och har bra kontakter där.

Samt ytterligare ett namn naturligtvis – Kim Källström.

– Självklart. Nu har ju Kim lagt av, men vi hoppas att han på något sätt kommer att finnas med kring matchen. Han är ju i alla fall från Sandviken.

Jubileumsmatchen blir den första stora händelsen under Sandvikens IF:s 100-firande.

De övriga är:

* En jättelik Fotbollens dag på VM-arenan i augusti, som blir en manifestation av SIF:s ungdomsverksamhet.

* En bankett under hösten, där detaljerna inte är klara än.

Dessutom släpper man under året en jubileumsbok, skriven av just Ronald Åman som för något år sedan släppte boken "Idrottsplatsen i våra hjärtan"

– Det blir en jubileumsbok som inte bara handlar om Sandvikens IF och fotboll, utan en tidsresa som sätter in klubben i ett Sverige som förändrats mycket under de här 100 åren, säger Anders Eriksson.

SIF har också haft planer på att faktiskt spela en match inomhus i Göransson Arena.

– Ja, det handlade faktiskt om säsongens hemmapremiär mot Karlslund den 14 april. Vi har diskuterat med Göransson arena som gärna vill testa en fotbollsmatch. Men just i år kolliderar det här datumet med idrottsgalan den 12 april. Men vi har inte släppt idén och den kan bli verklighet nästa år istället, säger Anders Eriksson.

SIF har seriepremiär på bortaplan mot Umeå FC lördag 7 april och alltså hemmapremiär mot Karlslund lördag 14 april. Man planerar att spela samtliga matcher i div 1 norra på den gamla VM-arena som nu har konstgräs under sommarsäsongen.

