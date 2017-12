Valbo spetsar till det med flertalet nyförvärv – förlänger med nyckelspelare: "Vi startar i ett helt annat läge"

Förra säsongen tappade Valbo massvis med spelare när flera av de rutinerade valde att lägga skorna på hyllan – hela 14 nya spelare kom in. Inför kommande säsong har man fått behålla stommen och tränaren Henrik Isaksson är optimistisk.

– Då gick vi igenom ett rejält generationsskifte – nu får vi behålla de flesta spelarna och spetsa till kvaliteten i truppen med några nyförvärv. Vi startar i ett helt annat läge. Det ska bli roligt när det drar igång igen den åttonde januari.

Valbo har även bytt serie inför nästa säsong. Från Norrlandsserien med många långa bortamatcher, till norra Svealand med majoriteten Stockholmslag.

– Det blir lite kortare resor och med det en skillnad ekonomiskt för klubben. Det ska bli roligt att testa på den – och för dem som varit med hela vägen så kan det bli en nytändning att spela i den serien.

Nytändning för de som varit med ett tag och en utmaning för några av nyförvärven som Valbo gjort klart med inför nästa säsong.

Duktige mittfältaren Tomas Fernandez, med ett förflutet i Gefle IF, har hämtats in från IK Sätra. Där han under den gångna säsongen var lagkapten och starkt bidragande till att Sätra klarade sig kvar i trean.

– Jag hade honom som junior när jag var i GIF och känner till honom sedan han var ung och lovande. Det är en bra fotbollsspelare och vi är jätteglada att få in honom.

Även forwarden Roni Ali har värvats från Sätra. Ali hade lite skadebekymmer med en fot förra säsongen men en frisk Ali ska förhoppningsvis kunna bidra framåt även i Valbo.

– Det är en spelare som vi följt när han varit i Strömsberg och Sandviken – och nu var det läge att spela med Valbo. Han är en allround forward med bra speluppfattning. Han kan göra mycket nytta och kan även spela lite mer tillbakadraget. Det är också någonting vi velat ha in i truppen.

Förre SIF-spelaren Marcus Olofsson lämnade förra säsongens seriekonkurrent Söderhamn för att testa lyckan i Valbo. En rutinerad mittfältare som spelat i finska högstaligan och som även testat på spel i superettan med Friska Viljor. Nu lämnar Olofsson hemstaden och flyttar återigen söderut. Den 34-årige mittfältaren har skrivit på ett ettårsavtal.

– Han har en lång fotbollskarriär bakom sig men han brinner fortfarande för att spela fotboll. Han är en mittfältare som kan löpa väldigt mycket och är duktig i närkampsspelet samtidigt som han är bollsäker – det är en smart spelare.

– Jag tror det blir bra att få in honom. Vi har en bra mix av många yngre spelare och hela vägen upp till mer rutinerade spelare. Det kommer bli en bra blandning i truppen gällande var man är i sitt fotbollskunnande.

Omar Guidji har flera säsonger i Sandvikens IF bakom sig. Han har även hunnit med ett äventyr i Algeriet. Han inledde förra säsongen på ett korttidskontrakt i SIF innan han skrev på för Valbo under sommaren. I november blev det klart att han även stannar över nästa säsong.

Sebastian Henriksson, som varit så skadeförföljd under flera säsonger, har tagit beslutet att fortsätta med fotbollen. Efter dubbla båtbensfrakturer och diverse knäproblem satsar nu målvakten på att vara 100 procent frisk till nästa säsong.

Den löpstarke mittfältaren Martin Sundqvist Boox har förlängt sitt avtal med ett år. Sundqvist Boox kom från GIF:s juniorled inför säsongen 2016 och går alltså in på sin tredje säsong med Valbo nästa år.

Högerbacken Björn Johansson som kom inför förra säsongen har nu förlängt sitt avtal med ytterligare ett år och blir Valbo trogen även över nästa säsong.