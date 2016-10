Dragan Kapcevic efter Sirius avancemang: "Det är inte ofta det händer att man går upp två år i rad"

Sporten når Kapcevic sent på måndagskvällen efter att Sirius säkrat spel i allsvenskan för första gången på 42 år. Kapcevic byttes in under den andra halvleken när Sirius besegrade Halmstad med 1–0 på bortaplan, vilket ledde till firande med de tillresta fansen på Örjans Vall.

– Just nu är det rätt lugnt. Vi har precis käkat lite och vi sover över här i natt innan vi flyger hem i morgon. Vi ska umgås lite, säger Kapcevic via telefon från Halmstad.

Kapcevic, som leder superettans skytteliga med två omgångar kvar att spela, har med sina 14 fullträffar varit i högsta grad delaktig i avancemanget även i år.

– Det är inte illa, om man säger så. Det är inte ofta det händer att man går upp två år i rad. Jag är väldigt glad att jag fått möjlighet att spela i två bra klubbar.

Kapcevic fyller 31 år i början av november och ser nu kvällens firande som ett tidigt födelsedasfirande.

– Jag ser min framtid i Sirius. Det här var en bra födelsedagspresent i förskott. Jag känner mig bra i kroppen och i bra form. Jag har några år kvar, säger Kapcevic, som skrev ett treårskontrakt med Uppsalaklubben inför denna säsong.

Kapcevic har inte spelat i allsvenskan sedan han lämnade Gefle IF 2011. Sedan dess har han gjort 46 mål i superettan för Brage, Husqvarna, Östersund och Sirius.

