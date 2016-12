Gefle IF-ikon slutar omedelbart – mitt i nya lagbygget

Lagbygget till den kommande superettansäsongen är inte klart.

Ändå slutar Gefle IF:s sportchef Hasse Berggren med omedelbar verkan.

– Jag kan inte stå bakom klubbens nya riktning och värderingar, säger Berggren till Sporten. Jag kan bara hoppas att jag har fel.

Kan du utveckla det?

– Nej, mer vill jag inte kommentera ytterligare. Jag har haft en rolig och tuff tid i Gefle IF och önskar klubben som betyder mycket för mig lycka till. Men nu är det slut, säger Berggren som har semester fram till årsskiftet när hans anställning upphör.

SPORTEN KOMMER MED INTERVJUER UNDER EFTERMIDDAGEN

Hasse Berggren har varit sportchef sedan Pelle Olsson försvann till Djurgården hösten 2013 och har varit ansvarig för lagbygget inför tre allsvenska säsonger.

Gefle IF åkte i höstas ur allsvenskan efter tolv raka säsonger, men Berggren har trots det under hösten jobbat med laget inför superettan.

För två veckor sedan blev det också klart att Thomas Andersson fortsätter som huvudtränare när denne skrev på ett ettårskontrakt.

Hasse Berggren hade en mycket lång spelarkarriär och tidigare sagt att han inte kan tänka sig att jobba i någon annan klubb än Gefle IF.

Ur årets trupp har Simon Skrabb (Norrköping), Johan Bertilsson (Östersund), Robin Nilsson (Trelleborg), Jacob Ericsson (Örgryte), Joashua Nadeau (klubb ej klar), Anders Bååth (klubb ej klar), Dioh Williams (klubb ej klar), Simen Rafn (klubb ej klar), Emil Hedvall (slutar) försvunnit.

Berggren spelade under sin karriär 239 allsvenska matcher och gjorde 83 mål för fyra klubbar: Hammarby, Elfsborg, Häcken och Gefle IF där han avslutade karriären i maj 2011 på grund av skador. Det var också i Gefle IF han inledde elitkarriären i div 1 säsongerna 1994–97 när han kom från moderklubben Norrsundets IF.

Under Fotbollsgalan 2003 fick han pris för Årets mål.

GIF-truppen just nu

Målvakt: Andreas Andersson

Försvar: Anton Lans, Jesper Florén, Jens Portin, Martin Rauschenberg, Jesper Björkman (ny).

Mittfält: René Makondele (ny), Jonas Lantto, Kwame Bonsu, Tshutshu Tshakasua.

Anfall: Johan Oremo. Jacob Hjelte. Adam Bergmark Wiberg (ny).

Utgående kontrakt: Emil Bellander, Dioh Williams.

Lämnar: Robin Nilsson, Joshua Nadeau, Simon Skrabb, Johan Bertilsson, Anders Bååth, Emil Hedvall, Simen Rafn, Jacob Ericsson.