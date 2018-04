Sent avgörande när Gefle IF vann superettanpremiären

Alla målen kom i den andra halvleken.

Jonas Lantto gav GIF ledningen när han fanns på plats i straffområdet på Anton Kraljs inlägg i 59:e minuten.

Men Värnamo kvitterade alltså när veteranen Pär Cederqvist fanns på plats vid bortre stolpen och fick ett enkelt mål i 76:e minuten.

Men med bara några minuter kvar av matchen bet sig Gefle IF kvar i anfall och Piotr Johansson skickade in ett inlägg som Jonas Lantto skarvade vidare – och där kom Christian Ljungberg perfekt och tryckte in det som skulle bli segermålet i 87:e minuten.

Fler texter kommer inom kort på den här sajten.