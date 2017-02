Det drar ihop sig för årets Vasalopp. En underbar tävling för oss fotografer. Visserligen jobbig men en stor upplevelse. På den tiden åkte vi till Mora redan på fredag för att insupa Vasaloppsstämningen. Det var dans på Mora Hotel till fram på småtimmarna. Upp tidigt på lördag för att göra en ”förhandsgrej” om loppet. Sen tidigt i säng, för det mesta. Upp klockan fyra, snabb frukost och sen bil upp till starten i Sälen. Ofta var det en kö av skidåkare hela vägen. Uppe på startområdet finns det alltid bilder att hitta. Ljuset kom så sakta. Åkare ska på toa, långa köer till bajamajorna, en del går ner på älven för att bajsa. Andra står i sovsäckar för att hålla värmen. Någon vallar om i panik. Någon kommer strax innan startskottet. Någon har glömt var han ställde skidorna på startområdet och hittar dom inte. Startområdet har förändrats efter toabesöket, många nya åkare har tillkommit. Ja… kort sagt ett kul kaos för en fotograf.

Den här bilden är dock tagen i Mora. Killen har skidat i dryga nio mil, han har bara några hundra meter till målportalen ”I fäders spår för framtids segrar”. Men målet hägrar inte riktigt ännu, han tar av sig skidorna och går lugnt in på Mora Hotel och tar sig en stor stark. Jag sitter och äter lunch när jag ser åkaren, rycker fram kameran som är full av imma eftersom den håller på att tina upp i stugvärmen. Torkar, plåtar och torkar, plåtar igen, mannen dricker lugnt upp sin storastark, när han känner sig stor och stark går han ut, tar på sig skidorna igen och spurtar mot mål. Den ölen måste smakat mumma. Jag har sett honom flera år senare göra om samma sak. Den gången hade jag färgfilm i kameran. Killen hade samma skidoverall. The same procedure as last year…

Numer följer jag alltid Vasaloppet från TV-soffan under ett duntäcke. Bilden fick tredje pris i humorklassen i Årets Bild 1992.