Blir det Trump ska jag aldrig åka dit igen

Nästa gång du läser min krönika, om ett par veckor, då kan världen plötsligt stå på ända. Då har det amerikanska folket talat om vem de vill se som sin nästa president. Då vet vi om det ska byggas en mur, om färre återigen får möjlighet till bra vård, om abort ska förbjudas – även efter incest eller våldtäkt, om det ska få finnas ett vapen i var mans hand, om skattereglerna ändras så de rika fortsätter att bli ännu rikare i USA och om det ska tas i med hårdhandskarna mot andra länder.

Om Donald Trump blir USA:s 45:e president, då kommer vi att märka det även här hemma. Till exempel så kommer alla svenskar inte att kunna ta för givet om de kan resa till USA längre, till exempel om du är muslim. Donald Trump slänger kränkningar omkring sig som konfetti och i början skrattade många av oss åt hela situationen, att Trump ens fanns med i valrörelsen, det skrattet fastnade i halsen och känns mer som halsfluss och taggtråd nu. Att Donald Trump kan få möjligheten att styra USA i fyra år gör mig uppriktigt orolig och att det finns så många miljoner människor i USA som upplever honom som det bästa alternativet gör mig rädd, och faktiskt fascinerad.

Vi reser gärna till staterna vi svenskar. Väldigt många hänger i New York eller i Kalifornien till exempel, vi tycker att det är lite som hemma fast större, roligare, mera och coolare. Men så finns det en massa ställen som vi sällan reser till. Det finns så många som kämpar på hög nivå och med enorma ekonomiska resurser för rätten att bära vapen och använda dem – it´s a godgiven right, att kvinnor inte ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar och att vi inte har samma värde att det ska bedömas efter var vi kommer från och hur vi ser ut. Då känns USA som ett mycket fattigt land. Ibland tänker jag att blir det Trump så ska jag aldrig åka dit igen.

Ja, jag vet, det är uppenbart att I´m with her. Och hon är inte heller ett perfekt val. Vi ska nog vara tacksamma över att vi har mer att välja på än två kandidater när vi går till val här hemma. Oavsett om jag åker till Amerika någonsin igen så kommer Amerika alltid till mig. Och dig. Och landar i våra knän. Det är säkert ganska många som kämpar med att bli av med all spindelväv man sprejat ner sitt hem med i helgen och som försöker hitta alla de där små plastspindlarna man spritt ut. Häxhattar och annat har gjort sitt för i år. Halloween, vilket jippo. Det är amerikanerna som kommer med sina plastiga idéer som slukar pengar och vi köper varenda lite pyntpryttel som finns. Det mesta som är plastigt och sitter ihop med ett datum och en högtid av något slag, det är amerikanernas fel. Eller?

Halloween, eller All Hallows Eve, är en tradition som kom till för att fira eller i alla fall uppmärksamma att vintern definitivt börjat på mer eller mindre hela det norra halvklotet. Men Halloween är en urgammal tradition, äldre än hela USA och kommer från Skottland och Irland. Men påsken och julen och allt vi håller på med då, det är…inte heller amerikanernas fel. Det är Jesus fel. Möjligen kan vi be USA om ursäkt för att vi lägger all denna plastiga skuld på dem. Däremot så är det helt oförlåtligt om de låter den största tomten av dem alla, Donald Trump, få makten att styra världens mäktigaste land. Om nio dagar vet vi.

Allt vi tyckt varit plastigt i USA kommer att kännas genuint i jämförelse med DT.