Förra veckan svängde jag som vanligt vänster vid Slottstorget, mellan ån och stans nya Pokémonställe. Brukar åka där – förbi biblioteket, museet och polishuset och sedan rakt fram förbi Gasklockorna och vidare hela vägen ut till Källö.

Avstängt bredvid biblioteket. Just ja! Fjärrkyla eller vägarbeten eller nåt! Åker tillbaka mot Gimlins och kör Strandvägen förbi Gamla Grand istället. Svänger höger vid Sjömanskyrkan och… Nej just ja även under järnvägsbron är det ju avstängt.

Fortsätter längsmed järnvägen och tänker att jag får svänga upp på Kasernbron och komma hem den vägen. Stopp. Vid Maxim är det stopp. Nya huset som byggs vet ni. Får nästan panik.

Det är som att vara med i spelet Adventures of Lolo. Om ni minns det? Till Nintendo 8 bitars? Kul spel tyckte jag 1989. Otroligt enerverande nu då det sker i verkligheten. Hinder och återvändsgränder åt alla håll!

Lite senare samma dag har jag en tandläkartid. På Nygatan! Stängsel och avstängningar i alla passager där eftersom de fixar med stenbeläggning i lindallén. Visar sig att jag också har beläggning då jag väl kommer rätt.

Morgonen efter då jag ska till jobbet kör jag i godan ro förbi Byggmax, ignorerar de orangea pilarna och då är det ju stopp igen. Vid det gamla järnvägsspåret ut mot Steneborgskanalen görs det tydligen något superviktigt så att hela gatan måste stängas av. Vänder och följer skyltarna runt och ner på andra sidan och då är det kö för att det kommer ett godståg! Stressad, försenad och disträ glömmer jag minuten efter att svänga höger över Alderholmsbron utan hamnar i kön för att få köra på den numer smala Södra Skeppsbron där de byter fönster på det bruna huset bredvid Concordiahuset.

Utmattad kommer jag fram till slut. Fräser något i stil med: Ska det vara så här? Det går ju inte att ta sig fram i den här jävla stan!, till mina kollegor och springer till kaffeautomaten. Jag kommer bli sen till lektionen men att dra igång en lektion utan kaffe går bara inte. Men jag får inge kaffe! ”Sätt i en rengöringstablett” står det på displayen.

Suck.

Tänk alla dagar jag bara åker de vägar jag vill? Då kaffeautomaten redan är rengjord då jag kommer med min mugg? Då inga godståg långsamt ska passera?

Här har jag liksom åkt runt och tagit Atlasgatan för given och trott att trafikljusen vid Konserthuset alltid skulle fungera.

Fel.

Men saker måste få lagas ibland, fönster bytas eller bredband grävas ner. Det är ju fullt normalt och det är alltså jag som måste hitta en bättre strategi för att möta detta kaos.

Det är jag som måste lära mig hantera hinder och motgångar bättre. Lugna ner mig, andas och ta en annan väg.

Fredrik Nilsson