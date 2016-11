Vi gjorde ett reportage om gubbarna på Centralcafét en dag 1976. Det är alltså 40 år sedan. Det var just ölgubbarna vi var ute efter. Sköna snubbar. Dom satt där med kepsarna på, snackade om livet och drack mellanöl eller klass IIB som den också kallades, med 3.6 viktprocent alkohol. Det gick att köpa mellanpilsner i mataffärer fram till 1967, sen blev det stopp. Då hade den funnits på prov i matbutiker sedan i oktober 1965. Att mellanölen togs bort från butiker berodde på att ungdomarna drack för mycket av den varan om jag minns rätt.

Det här var ju inga ungdomar precis och inte var dom så berusade heller. Skötte man sig inte åkte man ut från cafét med buller och bång av en barsk servitris.

I neon lyste ”Mat öl vin” i versaler ovanför ingången. Mat och vin låg långt ner på gubbarnas lista. Det var pilsner som gällde. Dom ville gärna snacka med oss och vara med på bild om vi bjöd på en runda. Det gick vi med på. Gubbarna var noga med ölen, det skulle vara en Bockens blå i en grön flaska. Det gick inte att komma dragandes med öl i en brun flaska. En skön stund blev det i alla fall på Centracafét. Fröken, kan jag få en blå i en grön, lät kommandot till servitrisen.

Samma dag som reportaget var i tidningen stod ett skönt gäng utanför chefredaktör Per Hildings dörr och väntade på honom. När Per väl dök upp vid nio-tiden hälsade han och undrade vad han kunde göra för herrarna. Joo… dom drog fram tidningen med bilderna och en sa, ni har förstört mitt liv! Kan jag få femtio spänn?! Per tog fram plånboken och slantade killen. Han tackade nöjt och drog iväg med sina kompisar. Troligtvis raka spåret till Centralcafét för en ny runda.