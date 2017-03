Ett år efter fusionen - nu ska tio nya rekryteras

För ett år sedan avslutades en årslång process som innebar att Interlan i Gävle och ITkontoret i Bollnäs gick samman. Två tidigare till viss del konkurrerande företag såg fördelarna med en ihopslagning; en bättre anpassad arbetsorganisation och större möjligheter att rekrytera.

Markus Wengelin var med och grundade IT-kontoret. Han blev tillförordnad vd när Interlans vd Ola Wallberg efter 8,5 år valde att kliva vidare i karriären till Fiber Optic Valley i Hudiksvall. Vid årsskiftet när fusionen var definitiv togs förordet tillförordnad bort och samtidigt engagerades Patrik Falk, tidigare vice president för Sandvik IT services, som extern styrelseordförande.

I dag har Interlan 32 anställda, en omsättning omkring 37 miljoner kronor och kontor även i Bollnäs, Östersund och Örnsköldsvik. Interlan har tagit beslut om fortsatt expansion och under året ska det skapas plats för uppemot tio nya anställda: it-konsulter, tekniker och verksamhetskonsulter. Det sammanfaller med en delvis ny inriktning.

Mitt i Gävle med utsikt över Rådhustorget finns huvuddelen av Interlan. Men företagets tjänster svävar i ett moln ovanför Gävleborg. När it utvecklas är fiberstrukturer viktiga, men allt större datapaket kan nu färdas luftburet.

Markus Wengelin kom in i branschen via en KY-utbildning i Sandbacka Park 1999. Den stora förändringen sedan dess, menar han, är dels den ökade bandbredden men också nya sätt att hitta affärer genom att erbjuda it som tjänst.

– Den klassiska it-konsulten kom med en väska fylld av trådar och switchar. I dag behöver företag inte ordna utrymme för serverhallar, vi kan ta ansvar och sköta allt på avstånd, it och telefoni. Det skapar mobilitet och flexibilitet för våra kunder, säger Markus Wengelin.

Interlans kunder finns i offentlig sektor, regionen och kommuner, men också bland privata företagskunder som hotell, dagligvaruhandel, sällanköp, bilhallar och tillverkande industri. Förutom att tillhandahålla fungerande infrastruktur kan Interlan genom att utnyttja modern teknik erbjuda nya tjänster. Markus Wengelin ger ett exempel: att följa hur kunderna vandrar med sina mobiltelefoner i en bilhall kan ge tips på hur produkterna ska ordnas för optimal uppmärksamhet.

Beroendet av ett driftsäkert it är omistligt på de flesta arbetsplatser. Det gäller även skyddet för olaga intrång. Säkerhet är ett av Interlans främsta kännetecken tack vare Torbjörn Eklöv, en av grundarna, vars kunnande hålls högt i Sverige. Han anlitas även nationellt.

– Vi försöker jobba så nära som möjligt för att förstå kundernas mål och ge det bästa verksamhetsstödet, säger Markus Wengelin.

Varje kund har en primär och en sekundär tekniker för att skapa kontinuitet och support hålls öppet fram till 22.00 vardagar.