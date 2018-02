Händer i dag 18 februari 2018

GÄVLE

Arrangemang

Kl 15-19 Tomaskyrkan. Tomas Gospel- ”Öppen gospelkör” under ledning av Sofia Jeppsson och Mari Dahl.

Fiskarkapell längs södra Norrlandskusten. Visste du att det finns 39 bevarade fiskarkapell längs norrlandskusten? Där finns också spår av tidigare kapell och begravningsplatser. Länsmuseets antikvarier Daniel Olsson och Bo Ulfhielm samt Lars Nylander från Hälsinglands Museum har tillsammans skrivit boken Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland. Här berättar de mer om fiskarkapellen och deras historia. I centrum för berättelsen står havet, som gav förutsättningar för ett omfattande fiske längs den södra norrlandskusten och de fiskelägen där kapell uppfördes från 1600-talet och framåt. Det blir även utblickar mot Medelpad och Ångermanland och det pågående projektet med att kartlägga fiskarkapellen där. Kl 14 Länsmuset Gävleborg Södra Strandgatan 20. Fri entré!

Konsert med trion Beata Bermuda kl 18.00 på Lugnets Kafé i Oslättfors. Arr: Gävle Folkmusikförening (GFMF), Bilda Mitt , Kultur & Fritid Gävle.

Skivor till kaffet! Gästernas favoriter, lämna låtförslag och ett par rader varför Du gillar den låten så gör vi en spellista. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 13:30. Träffpunkten är öppen kl. 13-16.

Utställning

IDKA Kulturkiosken, Timmermansg 4. Konstnär Johan Nyström. Torsdagar och fredagar 15.00 - 19.00, Lördagar och söndagar 11.00 - 15.00.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas utställningen ’The End Will Be good And Happy’ med fotografier och intervjuer av tonårs-tjejer som flytt från Syrien, av fotografen Emily Berl. Utställningen är en vandringsutställning och pågår tom. den 25/2. Öppet sönd. kl.13-15, månd-fred kl.10-16.

Västsahara – 42 år av ockupation. Alternativboden Lyktan på Berggrenska gården, Kyrkogatan 14, Gävle, måndag – fredag 11-18, lördag 11-14.

Galleri K Karl Tony Olson, måleri. Utställningen pågår 10/2 - 25/2. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Adress, Norra Kopparslagargatan 18. Konstnären visar måleri och teckning.

Joakim Strömbom på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset. Utställningen pågår till 28/2. Öppet mån-fre 10-21, lör-sön 11-18.

Gävle Konstcentrum. Speglingar av Britta Marakatt-Labba. Broderikonst om samisk historia, mytologi och vardag. 27/12 - 18/3 kl. Öppettider: 12:00 – 16:00 Tis - Sön. Fri entré.

Galleri Elixir matsalen Gävle sjukhus visar Kerstin Hållidins utställning Natur och Nostalgi. I närvaro av konstnären. Utställningen pågår fram till 23 februari. Öppet alla dagar mellan kl. 11.00-14.00.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Hotel. Det Nordiska Ljuset genom olika årstider Här visar sig naturen i sitt rätta ljus i en målares ögon. Utställningen pågår till mitten av mars.

Fristadsmobilen: en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi. Andersbergs bibliotek.

Röster från Rooibosodlare i Sydafrika på Valbo bibliotek. Fairtrade förändrar liv och skapar framtidstro – Utställning från Irene Erikssons spännande resa till Sydafrika i samband med kursen Fair Trade. I samarbete med Gävle Afrikagrupp.

Ett år från ett får, ull - en resurs att ta tillvara. Om ull och slöjd, slöjdare från Gävleborgs län visar produkter av närproducerad ull. Rågången, Silvanum, Gävle. Måndag – fredag 10 – 16, Lördag – söndag 12- 16.

SANDVIKEN

Arrangemang

Moi Mukulat! Välkommen på invigningen av barn- och ungdomsutställningen Moi Mukulat! En utställning om barn och ungdomars tankar om Finland. Teckningar, foton, målningar samt elevarbeten. Fri entré! Kl. 14. Därefter blir det filmvisning: Risto Rappare och den snåle från Sevilla kl. 15. Musikverket, Kulturcentrum. Arr: Sandvikens kommun - Finskt förvaltningsområde.

Utställning

Från farmor och farfar till morgondagens barnbarn - nanoteknik. Om nanoteknikens sociala konsekvenser och möjligheter. Ett historiskt och futuristiskt perspektiv. Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

Teckning 2018 – en jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Konstnärsgillet i Gefle. Kl 12-15.

Factory Faces – Konst av Drömfabrikanter. Tillgången, Kulturcentrum kl 11 – 15.

HOFORS

Arrangemang

Kaffe, Våffla och hembakad bulle servaras i Haif-Stugan mellan kl 11.00-15.00.

Bio – Black Panther 3D kl. 18:00. Åldersgräns: 11 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Utställning

Gävle Grafiker visar grafik i olika tekniker. Lördag, söndag kl.13.00-16.00 Galleri BGB.

STORVIK

Arrangemang

LYRAN i Storvik. Babben Larsson gästar konserthuset Lyran i Storvik.Kl 16.00. Ev överblivna biljetter säljs i entrén. 350 kr. Insläpp från kl 15.40. Mingelfika efter föreställningen.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.