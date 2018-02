Händer i dag 19 februari 2018

GÄVLE

Arrangemang

Folkteaterns Vänner och Drömmar och Demokrati bjuder på Görgen Antonsson, Folkteaterns egen musiker, som berättar och illustrerar hur musiken kommer in i teaterns berättande och presenterar Drömmar och Demokratis ”Drömkväde”, ett samarbete mellan Folkteatern och Gävle symfoniorkester. Kl 18.00 i Folkteaterns foajé N:a Rådmansgatan 23 Gävle.

Språkkafé. Vill du träna svenska? Då är du välkommen till oss! Varje måndag bjuder Stadsbiblioteket på kaffe & te och vi språkar om olika ämnen tillsammans. Talar du svenska och vill träffa nya människor? Kom i så till våra träffar som språkvän. Kontakta Jakob om du vill vara språkvän: jakob.hedbom@gavle.se. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 17.

Samling Gävle Brandstation kl 10.00 Gävle Strand-Lervik-Engeltofta. Medtag matsäck och busskort Friluftsfrämjandet.

Kl 10:45 Promenadgrupp samling utanför Hemlingby kyrka. Vi promenerar varje måndag ca 60 min. Två grupper: en lätt/ kortare och en rask/längre. Ingen anmälan krävs utan kom när du kan. Fika 20 kr.

Mackmyra Bar & Bistro. Öppet kl. 11:00 - kväll. Lunch, Whiskyprovningar, restaurang, destilleri- & lagerturer. Boka via www.mackmyra.se/whiskybyn

Digital första hjälpen. Valbo bibliotek kl 15-16.

Kl 10:30 Träffpunkt för seniorer anordnar promenad med eller utan stavar. Vi träffas vid Heliga Trefaldighet och går en slinga i Boulognerskogen.

Utställning

Se en bok - med Gävle Konstcentrum! Under hösten har barnen i Gävles förskolor skapat fantasirika bilderböcker på Konstcentrum. Nu kan du se barnens bilderböcker i en vandringsutställning. Bomhus bibliotek 12-19.

Västsahara – 42 år av ockupation. Alternativboden Lyktan på Berggrenska gården, Kyrkogatan 14, Gävle. Måndag – fredag 11-18, lördag 11-14.

Galleri Elixir matsalen Gävle sjukhus visar Kerstin Hållidins utställning Natur och Nostalgi. Utställningen pågår fram till 23 februari. Öppet alla dagar mellan kl. 11.00-14.00.

Ett år från ett får, ull - en resurs att ta tillvara. Om ull och slöjd, slöjdare från Gävleborgs län visar produkter av närproducerad ull. Rågången, Silvanum, Gävle. Måndag – fredag 10 – 16, Lördag – söndag 12- 16.

Joakim Strömbom på Galleri Mittskeppet, ABF Gästrikebygden Kulturhuset Gävle. Öppet mån-fre 10-21, lör-sön 11-18.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Hotel. Det Nordiska Ljuset genom olika årstider Här visar sig naturen i sitt rätta ljus i en målares ögon. Utställningen pågår till mitten av mars.

Fristadsmobilen: en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi. Andersbergs bibliotek.

Röster från Rooibosodlare i Sydafrika på Valbo bibliotek. Fairtrade förändrar liv och skapar framtidstro – Utställning från Irene Erikssons spännande resa till Sydafrika i samband med kursen Fair Trade. I samarbete med Gävle Afrikagrupp.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas utställningen ’The End Will Be good And Happy’ med fotografier och intervjuer av tonårs-tjejer som flytt från Syrien, av fotografen Emily Berl. Utställningen är en vandringsutställning och pågår tom. den 25/2. Öppet månd-fred. kl.10-16, sönd. 13-15.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

SANDVIKEN

Arrangemang

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Måndagsmix för barn. Musik, drama och berättelser för barn från 3 år med dramapedagogelever från Västerbergs folkhögskola. Kulturcentrum, Rörelserummet kl 10.15.

IT-dropin. Vi hjälper dig med frågor om internet, sociala medier, e-böcker och surfplattor. Kl 13-15 Folkbiblioteket, Kulturcentrum Sandviken.

Utställning

Factory Faces – Konst av Drömfabrikanter. Tillgången, Kulturcentrum kl 10 – 19.

Från farmor och farfar till morgondagens barnbarn - nanoteknik. Om nanoteknikens sociala konsekvenser och möjligheter. Ett historiskt och futuristiskt perspektiv. Torget, Kulturcentrum kl 10 - 19.

Moi Mukulat! En utställning om barn och ungdomars tankar om Finland. Teckningar, foton, målningar samt elevarbeten. Torget, Kulturcentrum. Arr: Sandvikens kommun - Finskt förvaltningsområde. Kl 10-19.

Kanalkyrkan Odengatan 56 Sandviken visar Encaustic Art av Gunilla Heck. Utställningen pågår till 8 mars. Mån-tors kl. 10-20. Dessa tavlor är målade med stykjärn och bivax, en urgammal metod.

GYSINGE

Arrangemang

kl. 11-15

Sportlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Tipspromenad, Spårpyssel, Spårjakt i utställningen. Fri entré till naturum och gratis aktiviteter! Info: naturum Färnebofjärden, 010-225 15 16.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån – tors kl 09.00 – 13.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Lou T Lundqvist, Stockholm, Grafik och akrylmåleri och film. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 10/2 – 2/3 öppet må-fre 10-18.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Siv Andersson Olja, blyerts, akvarell och gouache. Siv Andersson använde sig av många olika tekniker som olja, akvarell, tusch, gouache och blyerts. Hon har även gjort illustrations-och-layout uppdrag för bokförlag och dokumenterat runstenar. Vernissage kl 18. Utställningen pågår 19 februari - 10 mars. Biblioteket Skutskär kl 9 - 19.